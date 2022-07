La famille Rodriguez-Flores confinée dans l’église Plymouth-Trinity depuis 8 mois

Cette famille mexicaine espère éviter l'expulsion vers son pays d'origine, où elle aurait reçu des menaces de mort. Le Canada a rejeté la demande d’appel des Rodriguez-Flores pour obtenir un statut de réfugié.

Le pasteur Samuel V. Dansokho indique que rien n'a bougé pour Georgina, Manuel, et leur fils de 19 ans, Manolo Rodriguez-Flores.

La fille du couple habite cependant à Sherbrooke avec son conjoint et ses enfants. Ils ont déjà obtenu une première entrevue devant le Tribunal de l'immigration. Une deuxième rencontre est prévue à la fin du mois. Selon Samuel V. Dansokho, ce développement pourrait être de bon augure pour le reste de la famille confinée. Il espère que le dossier débloquera dès que possible.

Parmi eux, il y a Manolo, qui vient d’avoir 19 ans [...] Au niveau psychologique, l’épreuve est de plus en plus cruelle. Heureusement qu’il y a autour d’eux un véritable réseau de soutien. Le véritable moyen de lui procurer ce qu’il lui faut serait que pour des raisons humanitaires, on leur accorde la résidence permanente que nous sommes en train de demander , soutient le pasteur.

« Ils espèrent qu’on aura une réponse positive, mais bien sûr, on ne sait pas quand ça se fera, si jamais ça se fait. » — Une citation de Samuel V. Dansokho, pasteur de l’église Plymouth-Trinity

Des rencontres ont été organisées chaque 8e jour du mois depuis le début du confinement de la famille pour demander au gouvernement de faire bouger les choses. En raison de la période estivale, il n’y en aura pas ce vendredi, mais des mobilisations sont prévues au cours des prochains mois.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau