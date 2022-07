Une nouvelle école ukrainienne ouvre ses portes à Moncton

Une école ukrainienne voit le jour à Moncton au Nouveau-Brunswick. L'objectif est de préserver la culture et la langue des nombreuses familles qui arrivent dans la province après avoir fui la guerre dans leur pays.

Il s’agit d’un programme parascolaire qui donne l'occasion aux enfants de se côtoyer, dans leur langue maternelle, selon Natalia Haidash, membre de la direction du Club ukrainien de Moncton.

Natalia Haidash, membre de la direction du Club ukrainien de Moncton, dit que c'est excitant de voir un rêve de longue date se concrétiser. Photo : Contribution : Natalia Haidash

Nous parlons ukrainien à la maison, mais partout ailleurs, ils entendront l’anglais ou le français, et ils peuvent perdre [l'ukrainien] avec le temps. Nous ne voulons pas ça , dit-elle.

Le programme propose des cours et des activités en plein air à différents groupes d’âge, pendant quelques heures, les soirs et les fins de semaine.

La nouvelle école est située au Club ukrainien de Moncton, sur la rue Park, et offre des tables et écrans de présentation à l’intérieur ainsi que des espaces d’apprentissage pour les leçons et le jardinage à l’extérieur.

Elle est ouverte à toutes les familles ukrainiennes de la région.

L'équipe d'enseignants a travaillé dans différentes écoles en Ukraine et est récemment arrivée à Moncton après avoir fui la guerre dans leur pays. Photo : Contribution : Natalia Haidash

Quatre enseignants ukrainiens récemment arrivés à Moncton coordonnent le programme.

Ils ont préparé l’espace pour les enfants, ils ont préparé le terrain de jeux. C’est quelque chose dont nous rêvions depuis longtemps dans la communauté de Moncton et maintenant, cela devient réalité et nous sommes très heureux , dit Natalia Haidash.

Elle précise que le programme pourrait être prolongé pendant toute l’année scolaire.

Je pense que c’est génial d’avoir cette option d’apprendre l’ukrainien avec leurs camarades, parce que l’autre option serait d’engager un professeur d’Ukraine qui enseignerait à distance, ce qui n’est pas la même chose, surtout pour les jeunes enfants , précise Natalia Haidash.

Environ 200 enfants sont déjà inscrits au nouveau programme parascolaire.

D’après le reportage de CBC