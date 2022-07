Des citoyens déplorent la circulation infernale à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Un résident du chemin Montcalm, François Boutet, estime que ce sont plus de 300 camions qui passent chaque jour devant sa maison. Une situation qui commence drôlement à l’irriter, lui et ses voisins.

« Ça gâche la qualité de vie d'ici, c'est dangereux pour les enfants et ça brise le chemin. » — Une citation de François Boutet, résident du chemin Montcalm

Il y a plus de deux mois, la sablière a été rachetée par Les Entreprises BLC. Le nouveau propriétaire utilise maintenant le terrain pour faire du remblayage. Il permet donc à des camions de venir y enfouir de la terre et du sable.

Le résident François Boutet estime que 300 camions par jour passent devant sa maison. Photo : Radio-Canada

Depuis, la situation est devenue intolérable pour le quartier résidentiel, aux yeux de M. Boutet.

Je suis ici depuis 23 ans et il y a toujours eu des carrières, entre une et deux. Il y passe une trentaine de camions par jour, on s'attend à ça puisque c'est une carrière sablière, mais depuis la vente l'an passé, les nouveaux propriétaires font du remplissage et extraction et il passe, à peu près, 300 camions par jour , raconte-t-il.

Certains matins, François Boutet pouvait voir 130 camions passer sur sa rue.

La vaisselle en tremble. 300 camions par jour, c'est pas pareil comme 30 , pense le résident.

Une seule solution

Une option existe pour permettre aux citoyens de retrouver un voisinage plus tranquille : le rachat du terrain de la sablière par la municipalité.

Ce terrain-là est à côté d'un autre terrain qui est à nous donc on a émis un avis de réserve qui nous donne deux ans pour analyser combien le terrain vaut dans le but de faire une offre en bonne et due forme aux propriétaires actuels afin d'acheter le terrain à des fins municipales , avoue le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, déplore le peu de marge de manœuvre dont il dispose pour régler la situation (archives). Photo : Radio-Canada

La Ville cherche à acheter un terrain depuis maintenant six mois à des fins municipales. Selon M. Dolbec, elle a signifié son intérêt de racheter celui sur lequel la sablière effectue ses activités. Cela aurait donc comme effet collatéral de régler le problème de circulation.

Dans le peak, on parlait de 150 camions à l'heure, c'est complètement débile. [...] Les citoyens sont tout simplement de très mauvaise humeur et je ne peux pas les blâmer, ce n'est pas un environnement extraordinaire , raconte le maire Pierre Dolbec.

Cependant, dans l’éventualité où la Ville décide d’acheter un autre terrain, il n’existe aucun levier qui lui permettrait de régler le problème de circulation, déplore M. Dolbec.

C’est le côté enrageant d'une municipalité, parce qu'on aimerait ça que les citoyens de chaque bord puissent profiter de leur terrain , lance-t-il.

La sablière peut également compter sur des droits acquis étant donné qu’elle existe depuis plusieurs décennies, ce qui rend le dossier encore plus complexe à gérer, selon le maire.

Avec les informations de Flavie Sauvageau