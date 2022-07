Une contestation d’un avocat saskatchewanais contre son barreau déboutée en Cour suprême

En 2018, le barreau de la Saskatchewan avait déclaré l’avocat de Prince Albert, Peter V. Abrametz, coupable de faute professionnelle, pour une affaire qui remonte à 2012.

Peter V. Abrametz a été radié pour deux ans par le barreau, bien que cette décision ait été suspendue par la suite.

Après six ans d'enquête, le barreau constatait que M. Abrametz avait accordé des prêts à un taux d'intérêt élevé à des clients vulnérables.

L'organisme qui supervise la conduite des avocats a également relevé qu'il avait participé à la préparation de factures et de documents comptables trompeurs pour tenter de dissimuler les chèques qu'il avait émis à ses clients.

Une enquête trop longue pour Peter V. Abrametz

L'avocat a fait appel de la décision du barreau de la Saskatchewan à la Cour d’appel de la province, prétextant que le processus avait duré trop longtemps.

Cette instance judiciaire avait donné raison, en 2020, à M. Abrametz, statuant que le processus avait été trop long et constituait un abus de procédure.

Cette décision a été annulée par la Cour suprême du Canada, qui a déclaré que la Cour d'appel avait dépassé ses limites et aurait dû suivre l'exemple du tribunal du barreau.

Le rôle principal du comité d'audition était de peser et d'évaluer des quantités volumineuses de preuves , explique la Cour suprême.

La Cour d'appel s'est écartée de son rôle lorsqu'elle a substitué ses propres conclusions de fait, notamment sur l'ampleur et la complexité de l'enquête , poursuit-elle.

De plus, le barreau a soutenu que M. Abrametz était en partie responsable de la longueur de l'enquête, notant que plus d'un an de retard était dû à son indisponibilité ou à celle de son avocat.

Les tribunaux confrontés parfois à de longues enquêtes

Les retards dans les tribunaux ont souvent été un point de discorde dans le système juridique, certains procès criminels ayant été rejetés parce qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis en temps voulu.

Professeur à la faculté de droit Osgoode Hall de l'Université York, Trevor Farrow estime que la décision de la Cour suprême du Canada signifie que les tribunaux ont décidé de s'en tenir au statu quo en ce qui concerne les retards des tribunaux administratifs.

Je pense que la cour a également voulu envoyer le signal que le retard en soi n'est pas nécessairement fatal pour une procédure , déclare-t-il.

« Ça dépend de la durée, la source et l'impact du retard sur le processus et sur les parties. » — Une citation de Trevor Farrow, professeur à la faculté de droit Osgoode Hall de l'Université York

M. Farrow a fait remarquer que cette décision portait uniquement sur les retards dans les tribunaux administratifs.

Trevor Farrow souhaite toutefois que les enquêtes se déroulent dans un délai raisonnable.