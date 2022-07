Des excuses nationales samedi pour 600 soldats Noirs de la Première Guerre mondiale

Les Forces armées canadiennes et la Défense nationale vont présenter des excuses nationales aux parents et descendants des soldats Noirs qui composaient le 2e Bataillon de construction durant la Première Guerre mondiale.

La cérémonie aura lieu à Truro, en Nouvelle-Écosse, samedi à 13 h, heure de l’Atlantique.

Plus d’un siècle après la fin du conflit, on leur attribuera de surcroît l’honneur de guerre France et Flandres, 1917-1918 .

Qui étaient-ils?

Formé le 5 juillet 2016 à Pictou en Nouvelle-Écosse, puis basé à Truro, le 2e Bataillon de construction était composé d’hommes Noirs qui ont été gardés à l’écart des militaires Blancs.

Le leadership était entièrement composé de Blancs, à l’exception du capitaine honoraire William Andrew White, l’aumônier de l’unité.

Le bataillon ségrégué était composé de plus de 600 volontaires recrutés dans diverses provinces. Au moins la moitié était de la Nouvelle-Écosse. Ils sont montés à bord du SS Southland à destination de Liverpool, en Angleterre, le 28 mars 1917, puis ont été déployés dans l'est de la France.

Ces hommes ont construit des routes, des ponts et des chemins de fer afin d’assurer le transport du bois nécessaire aux combattants qui étaient au front.

Certains de ces soldats ont été pris pour cible par les Allemands au printemps 1918, mais aucun n’a été tué.

Il s’agit de la seule unité militaire composée de soldats Noirs de l’histoire canadienne.

Des descendants venus de plusieurs pays

Le Centre culturel Noir de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Black Cultural Centre) a travaillé de concert avec le gouvernement canadien pour préparer l'événement de samedi. Leurs efforts ont permis de retracer les descendants des membres du bataillon qui a servi lors de la guerre de 14-18.

Russell Grosse, le directeur du centre culturel, a indiqué que certaines des personnes qui seront présentes pour les excuses nationales à Truro sont arrivées d'aussi loin que de la Barbade et des Antilles.

Ces excuses arrivent plus d'un siècle après les faits, mais il n'est jamais trop tard pour reconnaitre les inégalités du passé , a souligné Darrell Samson, le député fédéral de Sackville—Preston—Chezzetcook.

Les familles et les ancêtres de ces gens qui ont servi le Canada durant la guerre méritent ces excuses , a-t-il ajouté.

Dans une entrevue vendredi, à la veille de la cérémonie, le député a dit espérer qu'elle fasse aussi connaître à plus de gens la contribution de ces Canadiens.

Les quelque 600 membres du bataillon ont servi avec loyauté et dévouement, mais ils ont été sous-valorisés et traités injustement par le pays pour lequel ils ont volontairement servi , a écrit dans un communiqué, lundi dernier, le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense.

Ces hommes se sont comportés avec honneur et professionnalisme en dépit des préjugés, de la haine et de la réticence des autres Canadiens à servir à leurs côtés pour lutter contre un ennemi commun , indiquait le ministère de la Défense nationale en mars dernier, lorsque la présentation d’excuses nationales a été annoncée pour l’été.