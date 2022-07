Travailler à 12 ans avec un trouble du spectre de l’autisme

Je prends les commandes. Je fais le caissier , explique-t-il.

Dès qu’un client entre dans le commerce, Jacob le salue, puis lui pose en rafale toutes les questions de base : Qu’est-ce que vous voulez? Une crème molle? Petite? Moyenne? Grande? Quel trempage? Chocolat noir? Blanc? Lait? .

Sitôt ses réponses obtenues, Jacob appuie sur les boutons de la caisse enregistreuse à une vitesse phénoménale. Il fait payer les gens et leur rend leur monnaie en faisant très peu d’erreurs.

« Des fois, je me trompe, mais pas souvent. » — Une citation de Jacob Karivelil, 12 ans

Le travail peut sembler simple, mais c’est une réussite pour le garçon qui vit avec un TSA de niveau 1.

Ça veut dire avec un haut niveau de fonctionnement. Si quelqu’un ne le sait pas, bien il va peut-être s’en rendre compte, mais peut-être pas tout de suite , explique en souriant sa mère, Marie-Ève Lachance.

C’est Jacob qui voulait absolument faire de la caisse ici.

L’été dernier, il en a fait la demande à la propriétaire qu’il connaissait déjà puisqu’elle a été son éducatrice quand il fréquentait la garderie. Anick Arsenault lui a promis qu’il pourrait travailler avec elle quand il aurait 12 ans. Promesse tenue.

Elle salue la bonne humeur contagieuse de son protégé. Il vient ici par plaisir. Il ne vient pas travailler nécessairement , mentionne-t-elle.

Jacob gagne en autonomie et en confiance à chacun de ses quarts de travail. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Anick Arsenault estime que Jacob sera capable de travailler pratiquement sans supervision avant la fin de l’été.

Souvent, quand on est juste nous deux, c’est lui qui prend les commandes puis il me les dit. Je les fais et je n’ai même plus besoin d’être derrière la caisse. La première demi-heure, il a une insécurité quand il revient, mais après, il gère tout, tout seul , affirme-t-elle.

Gagner en autonomie

Jacob a des centres d’intérêt assez restreints en raison de son TSA . Les chiffres et les boutons le fascinent. C’est pourquoi il se montre aussi efficace derrière la caisse enregistreuse.

Il est très bon avec les chiffres, la mémoire, ces choses-là alors je ne suis pas surpris du tout, mais je trouve qu’il fait très très bien ça , indique son père, Manoj Karivelil.

Vu le jeune âge de Jacob, ses parents ont hésité à le laisser travailler, mais il ne fait que quelques heures par semaine et son enthousiasme débordant les conforte dans leur décision. D’autant plus que chaque quart de travail de Jacob lui permet de développer sa confiance en lui et l’oblige à entrer en contact avec des gens qu’il ne connaît pas, ce qui peut représenter un défi pour lui.

La propriétaire de la crèmerie Pinocchio connaît Jacob et ses parents depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Il rencontre des nouvelles personnes tous les jours quand il est ici. Il faut qu’il interagisse avec elles. Donc, pour la socialisation, c’est excellent , pointe son père.

Pour Manoj Karivelil et Marie-Ève Lachance, il est impératif que Jacob fasse partie intégrante de la société. Le voir s’épanouir dans un rôle qui lui plaît est pour eux un bon présage pour l’avenir.