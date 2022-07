Les laboratoires médicaux de Gaspé demandent une intervention d’urgence de Québec

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) demande à Québec d’intervenir pour pallier le manque de personnel dans les laboratoires de l’hôpital de Gaspé.

L' APTS demande entre autres au gouvernement de mettre sur pied des incitatifs pour encourager les jeunes à suivre la formation technique de trois ans au cégep.

Selon la représentante nationale de l' APTS en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, Jenny Tardif, le nombre de nouveaux professionnels dans le milieu n’arrive pas à égaliser le nombre de personnes qui quittent le réseau, si bien que la pénurie de main-d'œuvre s’accentue année après année.

Les technologistes médicaux sont essentiels en obstétrique, dans les chirurgies et dans les soins apportés à de nombreuses maladies telles que la leucémie, l'anémie et le diabète notamment (archives). Photo : Reuters / Marko Djurica

Pour recruter de nouveaux techniciens en laboratoire de biologie médicale, la députée de Gaspé, Méganne Perry Melançon, qui joint sa voix à celle de l’ APTS , souhaite voir la formation collégiale intégrer le programme de bourses Perspective Québec.

Avec ce programme, les étudiants du cégep inscrits dans les formations sélectionnées reçoivent 1500 $ à la fin de chacune de leur session, pour un total de 9000 $ si les cours s’échelonnent pendant trois ans.

Une mauvaise image de la profession

Selon Jenny Tardif, la perte de personnel est devenue beaucoup plus frappante depuis le déploiement du projet Optilab implanté en 2016 et qui vise une centralisation des laboratoires de biologie médicale.

Dans l’Est-du-Québec, l’hôpital de Rimouski est devenu le centre principal des analyses effectuées dans la péninsule gaspésienne et au Bas-Saint-Laurent.

Jenny Tardif, représentante nationale de l’APTS en Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Optilab annonçait une grande perte pour le travail des technologistes médicaux. On demande donc au gouvernement de rectifier le discours exprimé par Optilab, de valoriser la profession et d’encourager la relève à se tourner vers le métier , demande Mme Tardif.

« Les gens n’ont plus intérêt à s’inscrire. Les discours sont négatifs. Tout ce qu’on entend, c'est l'abolition de postes et le transfert des analyses. Donc, les gens ont cessé de s’intéresser au métier. » — Une citation de Jenny Tardif, représentante nationale de l'APTS en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Jenny Tardif se désole de ce désintérêt pour ce qu’elle considère être une merveilleuse profession. Le travail demeure très intéressant. On effectue une multitude d’analyses en vue de permettre au médecin de poser son diagnostic et de faire ses suivis. On est reliés à 85 % des diagnostics , explique-t-elle.

Au Cégep de Rimouski, qui est l'un des 11 cégeps offrant la formation, il y a seulement 6 finissants au printemps 2022 pour combler les besoins au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Optilab lance un peu le message que pour avoir des perspectives d’avenir intéressantes, il faudrait être dans l’un des mégalaboratoires créés par le programme. Il faut donc revoir cette réorganisation pour que les services soient accessibles plus facilement sans qu’on soit dépendants du transport , propose Méganne Perry Melançon.

Méganne Perry Mélançon, porte-parole du Parti québécois en matière de développement régional et de ruralité et députée de Gaspé (archives). Photo : Facetime (capture d'écran)

Des technologistes médicaux à bout de souffle

Le personnel opérant à l’hôpital de Gaspé compte seulement six technologistes médicaux alors qu’ils étaient 14 en 2021. Il s’agit donc d’une perte de 8 employés.

Par conséquent, ces effectifs réduits forcent les employés restants à faire du temps supplémentaire obligatoire puisque les laboratoires sont ouverts 24 heures sur 24 sans aucune interruption.

Il y a donc six techniciennes pour couvrir trois quarts de travail en continu. Il y en a certaines qui travaillent de 90 à 98 heures par deux semaines , illustre Jenny Tardif.

« Habituellement, elles sont six à travailler de jour, mais maintenant, nous sommes obligées d’être deux afin d’assurer la continuité des services de jour comme de nuit. » — Une citation de Jenny Tardif

Heureusement, la représentante syndicale ne constate pas de bris de service pour le moment bien qu’ils soient évités de très peu.

Sans analyse biomédicale, la plupart des grands départements hospitaliers s'effondreraient , croit-elle.