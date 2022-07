Le taux de chômage en baisse en Saskatchewan selon Statistique Canada

Selon Statistique Canada, la Saskatchewan a créé 22 300 emplois en 2022, soit une augmentation de 3,9 % comparé à juin 2021. C’est le plus bas taux de chômage atteint depuis novembre 2014.

Cette croissance est particulièrement marquée pour les emplois à temps plein.

La moyenne nationale du taux de chômage est de 4,9 %. La Saskatchewan s'en sort assez bien avec 3,9 % selon les dernières données de Statistique Canada.

Dans la province, 276 300 de ces emplois sont occupés par des femmes et 55 700 emplois à temps plein sont occupés par des Autochtones vivant hors des réserves.

Les soins de santé et l’aide sociale ont connu des gains importants d’emplois, avec 8200 emplois créés. Ils sont suivis de près par le milieu de la construction, qui cumule 4000 emplois. Ensuite vient le secteur de l’hébergement et des services alimentaires, en hausse de 3400 emplois.

Le secteur privé à engendré 11 300 emplois, dont 11 300 sont occupés par des femmes, une hausse de 4,3 %. Chez les 15 à 24 ans, 6000 emplois ont été créés, une hausse de 7,1 %.