Plusieurs vols de véhicules au Lac-Saint-Jean

Elle demande à la population de faire preuve de vigilance et rappelle qu'omettre de verrouiller les portières de sa voiture et la laisser sans surveillance quand les clés sont sur le contact peut entraîner une amende de plus de 100 $.

La SQ recommande notamment de fermer les vitres quand le véhicule est hors de portée de vue.

De plus, le corps policier suggère de ne pas y laisser d'objet de valeur et de le garer dans un endroit bien éclairé et achalandé.

Il vaut également mieux retirer les éléments qui peuvent indiquer la présence d’appareils électroniques à bord, comme un support à GPS, un chargeur ou un adaptateur.

Éteindre les fonctions Bluetooth et wi-fi des appareils peut aussi être une bonne idée pour éviter que des voleurs captent leur signal.