COVID-19 : une nouvelle dose de rappel offerte aux Yukonnais de 18 ans et plus

Le gouvernement du Yukon permettra à partir du 13 juillet à tous les Yukonnais de 18 ans et plus de recevoir une nouvelle dose de rappel de vaccin contre la COVID-19.

C’est une bonne chose de l’avoir avant l’automne , explique le nouveau médecin-hygiéniste en chef du Yukon, le Dr Sudit Ranade.

Suivant les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), le Yukon offre donc la possibilité aux Yukonnais de recevoir une nouvelle dose de rappel au minimum six mois après leur premier rappel. Pour ceux qui ont récemment été atteints par la COVID-19 et ont reçu un test positif (rapide ou PCR ) pour le confirmer, ils devront attendre au moins trois mois avant de recevoir cette nouvelle dose.

« Alors que l’on voit le nombre de cas augmenter partout au Canada sans savoir quand cela va toucher le Yukon, cela nous semble être un bon moment pour offrir cette nouvelle dose de rappel aux personnes qui le souhaitent. » — Une citation de Dr Sudit Ranade, médecin-hygiéniste en chef du Yukon

Le Dr Sudit Ranade a été nommé médecin-hygiéniste en chef du Yukon en juin 2022 et a pris ses fonctions le 4 juillet. Il était médecin-hygiéniste du comté de Lambton, en Ontario. Photo : Lambton Public Health

En plein durant les vacances d’été, le gouvernement ne s’attend pas à une énorme réponse de la part de la population. Comme partout au pays, la première dose de rappel a été boudée par les Yukonnais et seuls 54 % d’entre eux, âgés de 12 ans et plus l’ont reçu (contre 86 % de seconde dose pour les 5 ans et plus).

Si vous avez déjà eu vos deux doses et une première dose de rappel et que vous vous dites que vous préférez attendre un peu, ce n’est pas un problème. Nous ne faisons que mettre cette dose de rappel à la disposition de ceux qui le souhaitent , détaille le Dr Ranade.

Une stratégie proactive

C’est plus une stratégie proactive , confie le médecin-hygiéniste en chef, rappelant que la priorité reste de vacciner ceux qui ne le sont pas encore.