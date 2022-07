Les jeunes anglophones de retour au centre linguistique du Cégep de Jonquière

C'est un retour pour ces programmes d'apprentissage intensif après deux ans d'absence en raison de la pandémie. De l'Ontario au Yukon, ces jeunes de 13 à 15 ans sont tous venus vivre l'expérience d'un camp particulier.

En plus d’apprendre la langue de Molière, les étudiants profitent d’une myriade d’activités sportives et culturelles durant leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont aussi l’occasion de découvrir les attraits touristiques de la région.

C'est sûr que, lorsqu'on parle d'un camp d'immersion, avec un contexte de pandémie, ce n'est pas très très compatible si on peut dire. Alors effectivement, le programme n'a pas démarré durant les deux dernières années , affirme le coordonnateur par intérim du programme, Marc-André Laberge.

Le Cégep de Jonquière accueille des étudiants anglophones cet été par l'entremise de son centre linguistique. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Comme partout ailleurs, le recrutement d'employés n'a pas été simple pour le centre linguistique en prévision d'accueillir ces nouvelles cohortes estivales. La pénurie de personnel a forcé le centre à modifier son calendrier.

C'est un grand défi pour nous aussi. On a dû revoir les horaires, c'est une gymnastique, il faut s'adapter dans ces conditions-là puisque le contexte l’oblige , a soutenu M. Laberge.

Mais pour ceux qui font partie du groupe d'une vingtaine d'enseignants et d'animateurs, le plaisir est au rendez-vous.

Ils sont ici parce qu'ils veulent être ici, eux aussi sont en vacances d'été donc c'est vraiment des élèves motivés à apprendre donc ça c'est vraiment enrichissant. On les pousse un peu plus loin, on leur fait découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Québec, la culture, l'art , mentionne l’enseignante Annie Bouchard.

Un deuxième groupe d’étudiants est attendu au centre linguistique à compter du 18 juillet.

D'après le reportage de Philippe L'Heureux