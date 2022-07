Le mouvement de la vanlife freiné par le prix de l’essence

C'est le cas de Gerry Lauzon, qui a décidé il y a trois ans de vendre son duplex pour se livrer à la vie nomade à temps plein et qui, aujourd’hui, choisit à contrecœur de se sédentariser dans la ville de Québec.

Mon camp de base, c'est la région de Québec à partir de maintenant.

Au cours des dernières années, ce voyageur s’est promené librement en passant par les nombreuses routes du Québec, par les paysages des Maritimes et par les États-Unis pour atteindre le soleil de la Californie. À deux reprises, il s’est évadé du froid de l’hiver canadien dans le Sud-Ouest américain.

Or, Gerry Lauzon doit se rendre à l’évidence : cet été, il devra réduire les distances pour respecter son budget. Cela se traduit donc par moins de kilomètres parcourus et par moins de voyages. Avec ma blonde, on va visiter la Côte-Nord et [...] ce qu'il y a autour de Québec. Une option, dit-il, qui est préconisée par beaucoup de voyageurs.

Avec le prix de l’essence, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à visiter [des endroits situés] entre une heure et trois heures autour de là où ils habitent , soulève-t-il.

Ces dernières années, Gerry Lauzon a visité plusieurs régions du Québec, des Maritimes et des États-Unis. Photo : Courtoisie de Gerry Lauzon

Une autre façon d'économiser pour la voyageuse et créatrice de contenu Camille Dezwirek Sperandio consiste à mettre pied à terre momentanément.

Accompagnée de son amoureux et de son compagnon à quatre pattes, elle est partie depuis le 1er février avec l’idée de faire le tour des États-Unis à bord de sa roulotte.

Cependant, un changement de cap est survenu : ils ont dû changer leurs projets et se poser dans le village de Tofino, en Colombie-Britannique, deux mois à peine après leur départ. Les journées trop fraîches et les nuits trop froides les empêchaient de profiter de leur passage dans certaines parties des États-Unis en plus de rendre la vie en roulotte assez inconfortable.

Depuis le 1er avril, Camille Dezwirek Sperandio, son copain et son chien vivent à Tofino, en Colombie-Britannique. Photo : Courtoisie de Camille Dezwirek Sperandio

Depuis, ils se sont installés dans le petit village. Tofino, c'est vraiment petit. Pour aller au village, ça me prend huit minutes [...]. L'avantage pour nous ici, c'est qu'on fait un plein à peu près aux trois semaines , explique-t-elle.

Le couple, qui avait prévu reprendre à l'automne sa tournée des États-Unis là où il l’avait laissée au printemps, a dû revoir ses projets une deuxième fois. Ce sera pour une autre fois, c’est un peu trop cher , estime Mme Sperandio.

Et si le couple a décidé de passer par les États-Unis pour revenir à la maison un mois plus tôt que prévu, il a toutefois abandonné l'idée de visiter plusieurs parcs nationaux. Les routes américaines n’auront donc qu’un seul usage : ramener le couple au Québec.

Camille Dezwirek Sperandio et son conjoint ont prévu de rentrer au Québec un mois plus tôt que prévu, en septembre prochain, en passant par les États-Unis sans toutefois visiter les parcs nationaux. Photo : Courtoisie de Camille Dezwirek Sperandio

Ce type de revirement de situation, Amaury Regnaud l’a lui aussi vécu. L’année dernière, il a passé la saison à voyager à bord de son véhicule qu'il équipe pour l'été. Mais cette année, la montée du prix de l’essence a motivé sa décision finale : lui et sa copine iront plutôt prendre des vacances au Mexique par avion.

Malgré les 2000 $ supplémentaires qu’il avait prévus seulement pour le carburant, le prix [de l’essence] nous a [...] confirmé le tout [de ne pas partir] , précise Amaury Regnaud.

Amaury Regnaud modifie son véhicule l'été pour voyager tout en l'habitant. Photo : Courtoisie de Amaury Regnaud

Des rafales de vent à la mi-juin ont causé près de 20 000 $ de dommages à son véhicule. Un ami qui tente de l’aider lui a donc proposé de lui prêter son véhicule et sa roulotte. Toutefois, n’y voyant aucun avantage pour cet été, Amaury et sa conjointe ont décidé de laisser tomber leur projet initial.

Tous deux ne laissent pas tomber leur désir de plein air pour autant. Seulement, ils profiteront de la saison pour aller faire du camping plus proche de chez [eux] au Québec au lieu de visiter un peu partout .

Les arbres tombés sur le véhicule d'Amaury Regnaud ont causé plusieurs milliers de dollars de dommages. Photo : Courtoisie de Amaury Regnaud

Compromis du côté de la location

Au moment où les propriétaires et les adeptes de la vanlife se désistent, les vacanciers qui optent pour la location sont toujours au rendez-vous.

Catherine Vachon, directrice au développement des affaires, communications et marketing chez VanLife MTL, affirme ne pas [avoir] vu de différence en ce qui a trait au nombre de réservations cet été comparativement à l’été 2021, qui a été une saison inhabituellement occupée.

Selon elle, ce phénomène s’explique par le fait que les vacanciers vont simplement inclure cette dépense supplémentaire dans leur budget vacances .

Elle pense cependant que la hausse du prix de l’essence pourrait en inciter plusieurs à délaisser l’achat d’une fourgonnette ou d’une roulotte et à opter pour la location à court terme.

« Il y a un an, le mouvement était à son apogée, mais là, le milieu de [la location] de fourgonnettes se cadre. » — Une citation de Gabriel Jousset, fondateur du service de location Le Baroudeur

L'expansion de l'offre atténue la frénésie autour du mouvement. Elle serait en partie responsable, avec la montée du prix de l'essence, de la légère baisse du nombre de réservations que Gabriel Jousset dit avoir remarquée cet été.

Il rappelle d’ailleurs que cette baisse est aussi associée à un retour à l’achalandage pré-pandémie, là où les gens s'y prennent plusieurs mois d'avance , soutient-il.

Gabriel Jousset rappelle que le prix de l’essence n'a pas d'incidence considérable sur les locations de fourgonnettes et de roulottes, mais il pense que les gros VR [véhicules récréatifs] [...] vont manger une claque .

Une information que la présidente du conseil d'administration de l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec ( ACVRQ ), Anne-Marie Rochon, confirme.

Il y a [sans aucun doute eu] une baisse dans les achats de VR [tractés ou motorisés] durant les mois de mai et juin , écrit-elle par courriel.

Selon elle, la montée du coût de l’essence a certainement un impact , mais d’autres facteurs comme la peur d’une récession, les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation y tiennent tous une part de responsabilité.

On fait le même constat du côté des réservations qui, néanmoins, reprennent doucement un retour vers la normale.

Mme Rochon s'ajoute aux observateurs qui sont d’avis que la meilleure option pour les voyageurs qui tentent d'économiser sur les frais d'essence consiste à partir pas trop loin de la maison.