Assassinat de Shinzo Abe : la communauté japonaise de Vancouver sous le choc

La mort de l’ex-premier ministre japonais, tué par balle alors qu’il prononçait un discours dans la ville de Nara , est qualifiée de tragique et d'absurde par des membres de la communauté japonaise de Vancouver.

Shinzo Abe s'est effondré au moment où il prenait la parole lors d'un événement politique en vue des élections sénatoriales de dimanche.

Riki Watanabe, une actrice japonaise qui vit à Vancouver depuis un an et demi, est terriblement attristée. J’ai eu de la misère à dormir cette nuit , laisse-t-elle tomber.

Kira Chang, dont la mère est japonaise et travaille au Japanese Market à Burnaby, est triste et sous le choc. Il était très aimé des gens , explique la jeune fille.

Shushi Nagahata, professeur japonais de Tokyo en échange à l’Université de la Colombie-Britannique, est aussi sous le choc, même s’il n'appréciait pas les politiques de Shinzo Abe, qui sabrait énormément les budgets des universités, selon lui.

Il reconnaît néanmoins que c’était un homme qui a implanté des réformes économiques qui ont contribué à un meilleur marché de l’emploi pour les plus jeunes générations même s’il aurait préféré voir de meilleures conditions salariales pour les Japonais.

Il estime que la génération de l’agresseur, qui a 41 ans, est celle qui a le plus souffert des politiques économiques de l’ancien premier ministre, surnommées les « Abenomics ». Des politiques qui combinaient assouplissements monétaires, relances budgétaires massives et réformes structurelles.

Joseph Caron, ancien ambassadeur au Japon pour la Fondation Asie Pacifique y a vécu pendant 17 ans. Il est surpris par cette mort soudaine, surtout que les fusillades au Japon sont un phénomène rare. Le seul attentat contre un politicien dont il se souvient a eu lieu en 1960. Cette fois-là, une épée a servi d'arme.

Plusieurs s’interrogent sur l’impact de cette mort sur l’issue des élections qui iront de l'avant malgré l'assassinat dimanche.

Joseph Caron et Shushi Nagahata croient que le Parti libéral-démocrate, le parti politique de Shinzo Abe, pourrait bénéficier d'un certain capital de sympathie à la suite de sa mort.

Ça pourrait être très émotionnel pour beaucoup de gens qui voteraient pour le parti sans égard pour sa plateforme , explique Shushi Nagahata.

Selon Joseph Caron, le legs le plus important de Shinzo Abe auront été de promouvoir les relations avec les autres pays et la renaissance du Japon sur le plan de la sécurité et de la géopolitique en Indo-Pacifique.

