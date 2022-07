La police sera plus présente à La Fourche, mais la violence « n’y est pas nouvelle »

Lors de la fête du Canada à La Fourche, un réfugié ukrainien a été poignardé dans le cou par un inconnu, et un autre a été aspergé de gaz poivré.

Le 29 juin, deux hommes ont été transportés à l'hôpital dans un état critique après avoir été poignardés devant le marché de La Fourche. Le 27 juin, un père et sa fille ont été blessés lors d’une tentative de vol.

Ces incidents ont provoqué une discussion plus large sur la violence à La Fourche et à Winnipeg en général, selon le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth. Il a tenu une conférence de presse vendredi après-midi à ce sujet.

Bien que ces incidents soient inquiétants, dit-il, il n’y a rien ici qui sorte de la norme pour les années précédentes .

Au cours des cinq dernières années, indique le chef de la police, le nombre le plus important d’agressions enregistrées à Fourche en un an était de 14, et le nombre le plus bas, de six. En 2022, pour l’instant, la police a enregistré cinq agressions.

Il s’agit d’un très petit nombre d’incidents pour une ville qui a enregistré 1199 agressions à l’arme blanche, souligne Danny Smyth.

Le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth. Photo : CBC / Trevor Brine

Nous avons déjà eu des agressions à l’arme blanche à cet endroit, nous avons déjà eu des homicides dans le secteur, alors ce n’est pas nouveau, c’est un nombre relativement petit d’incidents , ajoute-t-il.

Ce n’est pas moins ou plus sérieux qu’une agression à l’arme blanche au centre-ville ou ailleurs dans la ville, nous les prenons toutes au sérieux , poursuit le policier.

Danny Smyth note que La Fourche est gérée par une organisation et un conseil d’administration, mais qu’en attendant une évaluation de son fonctionnement, plus de policiers patrouilleront dans le secteur.

Il y aura notamment une patrouille à temps plein pendant la fin de semaine.

Le chef de police a tenu à souligner qu’il se sent en sécurité à Winnipeg et à La Fourche.

J’y suis allé quatre fois dans le dernier mois. J’y suis allé à vélo avec mon fils pour la fête des Pères. Ma fille, une adolescente, y est allée avec ses amies lors de la fête du Canada. J’y ai mangé cette semaine avec un ami qui me rendait visite de Vancouver , lance-t-il.

Le crime violent en hausse

Bien que M. Smyth soit optimiste par rapport à la sécurité à La Fourche, il affirme que le crime violent est en hausse dans la capitale manitobaine. Les statistiques annuelles sur la criminalité à Winnipeg en 2021 doivent être publiées la semaine prochaine.

Elles montrent qu’entre 2020 et 2021, le crime violent a augmenté de 5 %, dit-il. Cette hausse est particulièrement marquée parmi les agressions armées.

Beaucoup de personnes se promènent maintenant armées avec des couteaux, des machettes, des haches , dit-il.

Des armes à feu, de la drogue et de l'argent comptant saisis par la police de Winnipeg en 2021. Photo : Capture d'écran Twitter / Police de Winnipeg

Danny Smyth croit que la hausse d’incidents violents est en partie due à la pandémie de COVID-19 et à l’effet psychologique des mesures sanitaires, dont le confinement. Il y a des gens fâchés, frustrés qui deviennent violents , déclare le policier.

Le commerce de la drogue et les gangs sont aussi en cause, dit-il.

Les gens nous appellent beaucoup pour de l’aide , poursuit M. Smyth. Le centre d’appel a reçu 600 000 demandes, une hausse de 10 %, selon Danny Smyth. Des policiers ont réagi à environ 230 000 incidents, dont 20 000 vérifications de bien-être.

Le nombre d’appels concernant des armes à feu a augmenté de 27 % au cours des 5 dernières années, note-t-il.

L’an dernier, la police a saisi plus de 850 armes à feu. Cette année, 340 armes ont été saisies, pour l’instant.