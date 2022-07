Un projet d’embellissement sème l’incompréhension à Saint-Simon-de-Rimouski

La Brigade verte est un comité formé de bénévoles de Saint-Simon qui travaillent à l'embellissement de la municipalité.

Le projet proposé consiste en la déminéralisation, soit le retrait de l'asphalte, d'une surface de 100 m2 autour du bâtiment qui accueille la salle Ernest-Lepage.

« Ernest Lepage, c'était un grand botaniste et ancien curé du village. On aimerait en profiter pour lui faire honneur avec ce projet. » — Une citation de Mélanie Marier, membre de la Brigade verte de Saint-Simon

L' OBVNEBSL chapeaute ce projet dans le cadre de l'initiative Sous les pavés qui vise à remplacer des espaces pavés par des zones végétalisés pour enjoliver les lieux et diminuer les îlots de chaleur.

L'organisme a reçu une aide financière de 40 000 $ de la part du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour réaliser deux projets au Bas-Saint-Laurent dans le cadre de cette initiative.

L' OBVNEBSL a donc réservé une somme de 20 000 $ pour le projet de déminéralisation de la Brigade verte de Saint-Simon.

La responsable du projet à l'OBVNEBSL, Marie-Anne Sylvestre-Loubier, explique que, pour aller de l'avant, le projet doit obtenir l'approbation du conseil municipal puisque l'asphalte qui doit être retiré et le terrain où les fleurs doivent être plantées appartiennent à la Municipalité.

Si le projet obtient l'approbation du conseil, des entrepreneurs spécialisés embauchés par l'OBVNEBSL pourront retirer l'asphalte.

Marie-Anne Sylvestre-Loubier précise que le retrait de l'asphalte et le verdissement de la bande retirée n'occasionneront pas de frais pour la Municipalité. Par contre, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un terrain municipal, elle sera responsable de l'entretien des plates-bandes par la suite.

L'objectif de la Brigade verte est d'entretenir elle-même le nouvel espace végétalisé, ce qui doit permettre à la Municipalité de s'éviter les coûts d'entretien.

Le projet doit être complété avant la fin de 2023 pour pouvoir bénéficier de l'aide financière de Québec.

La résolution d'appui au projet battue

L'une des membres de la Brigade verte de Saint-Simon, Mélanie Marier, explique que le projet a été déposé au conseil en avril.

On a déposé le projet au mois d'avril en demandant une résolution pour pouvoir procéder aux différentes étapes avec l'organisme bassin versant. On a déposé nos documents et demandé aux conseillers, s'ils avaient des questions, de nous contacter , explique la bénévole.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 juin, la résolution d'appui au projet a été ajoutée dans la section varia puis votée par les conseillers. La résolution a alors reçu l'appui de la majorité du conseil.

Mélanie Marier affirme toutefois que les membres de la Brigade ont appris que le maire, absent à la séance du conseil du 13 juin, avait apposé son droit de veto pour invalider la résolution.

En juin, on s'est fait dire avant la réunion du conseil que ça ne passerait probablement pas. Et nous, on a été un peu surprises parce que justement, c'est un beau projet innovateur, avant-gardiste. [...] On est surprises de ne pas avoir de retours, de compte-rendus, de questionnements [depuis avril] et d'apprendre que ça ne passe pas , soutient la membre de la Brigade verte.

« On trouve ça attristant de voir qu'il semble manquer d'ouverture. » — Une citation de Mélanie Marier, membre de la Brigade verte de Saint-Simon

Mélanie Marier, membre de la Brigade verte de Saint-Simon-de-Rimouski, trouve dommage que le conseil ait voté contre la résolution d'appui au projet d'embellissement. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

À la rencontre publique suivante, le 4 juillet, les conseillers sont repassés au vote sur la résolution et cette dernière a été battue.

Fonctionnement du droit de veto des mairesses et maires au Québec : La mairesse ou le maire peut exercer un droit de veto sur les décisions du conseil en refusant de les approuver et, par conséquent, de signer les documents relatifs à ces décisions. Ce droit de veto est suspensif, c'est-à-dire qu'il peut être renversé si la majorité absolue des membres du conseil adopte à nouveau la décision. Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mme Marier soutient que les membres de la Brigade verte et elle ne comprennent pas pourquoi le conseil ne semble pas vouloir soutenir le projet d'embellissement. On a tenté de s'informer sur les motifs invoqués par le maire pour utiliser son droit de veto. [...] On nous a dit qu'on ne pouvait pas le savoir pour l'instant , poursuit-elle.

La membre de la Brigade verte explique que la Municipalité leur a répondu que le conseil a finalement choisi de voter contre la résolution parce que ce dernier manque de clarté et que la Municipalité devrait assumer des frais liés au projet.

Mélanie Marier ajoute que le conseil s'est toutefois engagé à rencontrer les membres de la Brigade verte dans les jours à venir.

« Il nous manquait des documents », explique le maire

Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Richard Caron, confirme qu'il a eu recours à son droit de veto pour invalider la résolution adoptée à la majorité par les conseillers lors de la séance du 13 juin.

Il explique qu'il a eu un empêchement professionnel et qu'il n'a pas pu se rendre à cette séance publique du conseil municipal.

Richard Caron confirme aussi que les élus sont effectivement passés au vote sur la résolution lors de cette séance et que cette dernière a été adoptée à la majorité.

Il soutient que les membres de la Brigade verte auraient insisté pour que la résolution soit soumise au vote le 13 juin.

Ce que j'ai su après ça, c'est que les documents pour la description de ce projet-là sont rentrés une journée ou deux jours après [le vote] au niveau de l'administration de la Municipalité. Ça fait que j'ai trouvé ça un peu spécial et j'ai mis mon droit de veto, après consultation des gens du conseil municipal , poursuit le maire.

« J'ai mis mon droit de veto pour qu'on puisse réévaluer tout ça. » — Une citation de Richard Caron, maire de Saint-Simon-de-Rimouski

Il précise que la majorité des membres du conseil ont effectivement décidé de rejeter la résolution lors de la séance du 4 juillet. Richard Caron ajoute toutefois que les conseillers doivent se réunir lundi pour étudier les documents et discuter du projet d'embellissement.

Au niveau du conseil municipal, je ne peux pas admettre qu'on n'étudie pas en profondeur ce qui nous est proposé. Cette étude va avoir lieu et il va y avoir une décision pour le projet ou contre le projet, mais à ce moment-là, on verra, quand on va rencontrer les gens du projet , poursuit le maire. Ça peut engager la Municipalité à des frais additionnels immédiatement et dans le futur.

« Il n'a jamais été question qu'on était contre non plus. C'est simplement qu'un conseil municipal doit penser aussi aux autres citoyens. Il faut analyser ça comme il faut. » — Une citation de Richard Caron

Richard Caron souligne aussi que la Municipalité est sans bureaux depuis trois mois à la suite d'une infiltration d'eau, ce qui compliquerait le travail des employés municipaux.

Il y a eu une inondation. Les ordinateurs ont sauté. Ça a été, permettez-moi l'expression "le bordel total". [...] Depuis trois mois, c'est l'horreur , raconte le maire.

Le bâtiment qui abrite la salle Ernest-Lepage, à Saint-Simon-de-Rimouski, et les bureaux de la Municipalité, a subi une inondation dans les derniers mois. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Il indique que les travaux de réparation doivent s'achever dans les jours à venir à l'hôtel de ville. On va réintégrer nos bureaux et là, on va être capables de fonctionner comme du monde , estime Richard Caron.

M. Caron ajoute qu'il compte rencontrer les membres de la Brigade verte au cours de la semaine prochaine.