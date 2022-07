Une conseillère municipale à vélo récolte les idées des citoyens de Baie-Comeau

Se promener à vélo et récolter les idées des citoyens pour améliorer la ville de Baie-Comeau : c'est l'initiative qu'a lancée la conseillère municipale du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre.

Plusieurs fois cet été, la conseillère pédalera dans les rues de son quartier et ira à la rencontre des résidents.

Sa première sortie officielle a eu lieu mercredi matin.

Lysandre St-Pierre a été élue en novembre dernier comme conseillère municipale dans le quartier Sainte-Amélie (archives). Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

« [Depuis la campagne électorale], est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui se sont améliorées, des choses que vous aimeriez qu'on améliore? Et d'aller rejoindre [les citoyens] là où ils sont. » — Une citation de Lysandre St-Pierre, conseillère municipale pour le quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Cette idée lui est venue lors de sa campagne électorale à l'automne dernier. Selon elle, consulter la population aux quatre ans, seulement lors d'une campagne électorale, est trop peu.

Il ne faut pas juste aller les voir quand on a besoin de quelque chose de leur part, il faut aussi aller les voir pour leur redonner quelque chose , met Mme St-Pierre de l'avant.

« Le conseil municipal, pour moi, c'est le niveau le plus proche des citoyens et on l'investit très peu. [...] J'avais envie de changer cette image-là. » — Une citation de Lysandre St-Pierre

Lysandre St-Pierre dit qu'il est prévu que les membres du conseil municipal se rencontrent vers la fin août, après une pause estivale. C'est à ce moment-là qu'elle souhaite rapporter les idées des citoyens ou un peu plus tard à l'automne.

Elle souhaite également porter ces idées lors de prochaines rencontres et discussions qui auront lieu dans le cadre de ses fonctions de conseillère.

Le nombre de sorties à vélo que l'élue prévoit faire cet été va varier selon son emploi du temps et de la météo.

Souci environnemental

Lysandre St-Pierre soutient que le vélo est le meilleur moyen pour faire cet exercice puisque c'est plus facile de couvrir le territoire qu'à pied et plus écologique qu'en voiture.

Par ailleurs, la pancarte qui se trouve à l'arrière de son vélo en est à sa troisième vie , indique Mme St-Pierre, puisque c'est une affiche recyclée qu'elle avait utilisée dans le cadre de sa campagne électorale.

Lors de la dernière campagne électorale municipale, Lysandre St-Pierre avait utilisé des pancartes recyclées pour annoncer sa candidature dans le quartier Sainte-Amélie. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

« C'est un souci pour moi de faire les choses le plus écologiquement possible, d'avoir le moins d'impact durant mon mandat. » — Une citation de Lysandre St-Pierre

Améliorer le parc des Pionniers

Lysandre St-Pierre prévient qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan des idées qu'elle a récolté, mais que puisque sa première sortie s'est faite au parc des Pionniers, plusieurs citoyens lui ont évoqué le désir d'améliorer ce grand espace.

C'est sûr qu'ils sont très contents de l'accès au fleuve, mais il y a un désir de revitaliser ce très grand espace. On a un très grand parc et il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas valorisés , affirme la conseillère.

Le parc des Pionniers à Baie-Comeau (archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin