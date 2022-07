Metric revient avec son 8e opus, Formentera

Le nouvel opus de Metric débute avec la plus longue chanson de sa discographie, Doomscroller, qui dépasse la barre des 10 minutes. Son titre fait référence au néologisme anglais doomscrolling, qui désigne le fait de passer une quantité excessive de temps sur le web à faire défiler des nouvelles à prédominance négative.

Cette vision dystopique du monde s’adoucit dans la pièce-titre Formentera, qui évoque l’idée d’une destination idyllique pouvant servir de refuge pour l’esprit, lorsque le corps est limité dans ses mouvements, comme lors des nombreux confinements provoqués par les pandémies.

Même les lieux réels deviennent imaginaires lorsqu'ils sont si loin d'être accessibles , explique la chanteuse du groupe Emily Haines dans un communiqué. Au-delà d'être une île réelle, Formentera parle de se créer une échappatoire dans son esprit parce qu'on est impuissant face à tant de choses.

Formentera est le premier effort de Metric depuis Art of Doubt, lancé en 2018. Le quatuor amorcera sa tournée The Doomscroller Tour le 11 août à Victoria, en Colombie-Britannique. Il sera de passage au MTelus à Montréal le 29 août et au Théâtre Capitole à Québec le 30 août. Il se produira également sur la scène extérieure Budweiser à Toronto le 26 août, en compagnie de Spoon et Interpol.