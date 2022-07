Une zone d’échange pour favoriser les transactions sécuritaires à Dolbeau-Mistassini

Cette zone neutre est la première du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est à l’initiative de la Municipalité en partenariat avec les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) que cette zone d’échange a été créée. Celle-ci se trouve dans le stationnement du complexe sportif Desjardins.

C’est un endroit public, un endroit éclairé et aussi un endroit qui est filmé 24 heures sur 24, donc ça peut sécuriser au niveau des transactions si on achète quelque chose sur Internet, mais ça peut aussi favoriser l’échange d’enfants lors de gardes partagées , a expliqué le porte-parole de la SQ , Hugues Beaulieu.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’idée de créer cette zone est venue après que la Municipalité et la SQ eurent remarqué une augmentation du nombre de plaintes de citoyens concernant des transactions effectuées sur Internet.

On avait noté l’augmentation des plaintes en lien avec ce type de transactions, la contrepartie n’était pas celle entendue ou elle était inexistante. On a vu un accroissement de plaintes et on se demandait ce qu’on pourrait faire pour prévenir et diminuer le nombre de plaintes. C’est comme ça que cet exemple est ressorti , a mentionné le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

D’autres municipalités de la région pourraient imiter cette initiative.

D'après les informations de Flavie Villeneuve