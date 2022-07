La panne de Rogers affecte aussi le Nord

Pour vos emplettes, si vous souhaitiez payer avec votre carte de débit vendredi, il vous faudra trouver une autre solution. Selon un porte-parole d’Interac, la panne de Rogers affecte actuellement la disponibilité de certains services Interac.

Le service de débit est actuellement indisponible en ligne et à la caisse. Le virement Interac est également largement indisponible, ce qui a un impact sur la possibilité d'envoyer et de recevoir des paiements.

Japsreet Singh, caissier et superviseur à la station-service et au dépanneur Circle K de Yellowknife, affirme que les machines de débit sont en panne depuis 3 h du matin vendredi. Certaines personnes n'ont pas d'argent et sont très contrariées.

Selon lui, la panne a fait perdre entre 200 et 300 dollars au commerce.

Jaspreet Singh estime que la panne lui a coûté entre 200 $ et 300 $, parce que les clients ne pouvaient payer. Photo : CBC / Sidney Cohen

Un employé du café Barren Ground de Yellowknife note de son côté que le débit ne fonctionne pas non plus dans son établissement. Rochdi's Your Independent Grocer, à Yellowknife, indique vendredi dans un message sur Facebook qu'en raison de la panne de Rogers, ses guichets de débit et de crédit ne fonctionnent pas et que le magasin n'accepte que de l'argent comptant.

La Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest assure sur Facebook que son portail de paiement est indisponible jusqu'à nouvel ordre, et demande à ses clients de payer leurs factures en espèces dans ses bureaux.

Malgré les avertissements concernant les guichets automatiques hors service à certains endroits dans le Sud, les guichets automatiques des banques de Yellowknife semblent fonctionner pour le moment.

Tous les territoires sont touchés

Au Yukon, des difficultés ont également été signalées depuis vendredi matin. Le gérant d’un Tim Hortons de Whitehorse note que le paiement par débit est interrompu.

Le Nunavut n’est pas non plus épargné. Un superviseur à l’épicerie Northmart d’Iqaluit précise que son magasin aborde une pancarte écrite qui informe les clients que seuls l’argent comptant et les cartes de crédit sont acceptés.

Une panne de service de Rogers affecte les machines de débit dans le Nord, y compris chez Northmart. Photo : David Gunn / CBC

Le transporteur aérien Canadian North soutient sur Twitter qu’il lui est impossible de contacter les passagers à travers ses canaux de communication usuels à cause de la panne. Il demande aux voyageurs de vérifier régulièrement les réseaux sociaux de l’entreprise pour être mis au courant des dernières informations concernant les vols.

L’entreprise Rogers ne fournit pas des services réguliers de réseau Internet ou téléphoniques dans le Nord, bien qu’une couverture étendue soit disponible dans certaines régions des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

La panne de Rogers a été signalée très tôt vendredi matin, avec de nombreux services touchés.

Nous connaissons actuellement une panne sur l'ensemble de nos réseaux filaires et sans fil et nos équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rétablir les services aussi rapidement que possible , affirme un porte-parole de l'entreprise.

L'analyste en technologie Ritesh Kotak soupçonne que la cause de la panne est une mise à jour qui a mal tourné dans l'un des systèmes internes de Rogers.

Avec les informations de Luke Carroll