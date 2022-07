Humanity : une œuvre à la mémoire de Nelson Mandela à Ottawa

Le président des Raptors de Toronto et cofondateur des Giants of Africa, Masai Ujiri était de passage dans la capitale fédérale pour présenter son œuvre, Humanity. La pièce se veut un hommage à Nelson Mandela.

L’œuvre, inspirée par le combat de Nelson Mandela pour l’égalité, est une structure en acier de 2,4 mètres de hauteur sur laquelle sont inscrits 35 mots qui représentent ce que l’humanité signifie pour Masai Ujiri , peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

Autour de la structure, on remarque les mots force , humanité , cœur , compassion et compréhension .

Humanity est une œuvre créée en mémoire de l'ancien militant et président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Cette dernière est située à l'extrémité sud du parc et on peut y avoir accès via l'avenue Mackenzie.

Elle nous rappelle de défendre les valeurs qui font de nous des êtres humains, de célébrer la diversité et de rejeter la haine et l’injustice , est-il également expliqué.

Nelson Mandela a passé 27 ans en prison parce qu'il s'opposait publiquement à l'apartheid en Afrique du Sud, pays dont il est originaire. Prônant le vivre ensemble et l'égalité, il a reçu le prix Nobel de la paix et est devenu président de l'Afrique du Sud, en 1993.

M. Mandela est décédé en 2013, à Johannesburg, à l'âge de 95 ans.

Le premier ministre Justin Trudeau était présent, accompagné du directeur de la Commission de la capitale nationale (CCN), Tobi Nussbaum, et de la présidente du Conseil du trésor et députée dans Ottawa-Vanier, Mona Fortier.

Le premier ministre Justin Trudeau a assisté à l'inauguration de l'œuvre d'art. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

M. Trudeau a adressé quelques mots aux personnes présentes et a remercié l’artiste. Merci pour tout ce que vous faites pour inspirer les gens et les plus jeunes , a-t-il lancé.

« Pour moi, le mot humanité prend tout son sens lorsqu’on fait une différence au sein de notre communauté, lorsqu’on porte ce sentiment de bienveillance et lorsqu'on a de la compassion envers les autres. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du trésor et députée dans Ottawa-Vanier

Mme Fortier a, pour sa part, souligné que M. Mandela continue d’être un exemple, encore aujourd’hui . Pour elle, l'œuvre représente l’espoir d’un futur où nous nous considérons comme un tout .

Avec les informations de Christian Milette et de Charles Lalande