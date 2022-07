Doug Ford veut parler de la hausse de l’immigration au Conseil de la fédération

La réunion du Conseil de la fédération devrait se concentrer en grande partie sur les questions de soins de santé, les premiers ministres espérant faire pression sur le gouvernement pour augmenter le financement du Transfert canadien en matière de santé.

Mais M. Ford met également en relief les problèmes de main-d'oeuvre dans une déclaration sur ses priorités pour la réunion, affirmant que davantage de travailleurs qualifiés sont nécessaires pour remédier à une pénurie de main-d'oeuvre historique et que les premiers ministres ne peuvent pas le faire seuls.

L'accord d'immigration de l'Ontario avec le gouvernement fédéral expire à l'automne et la province fait pression pour accueillir un plus grand nombre de travailleurs qualifiés et obtenir plus de flexibilité sur les types de travailleurs qu'elle peut attirer.

Monte McNaughton, le ministre provincial du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, a déclaré dans une entrevue que des centaines de milliers d'emplois ne sont pas pourvus en Ontario et que cela nuit beaucoup à l'économie.

La province avait demandé au gouvernement fédéral de doubler le nombre d'immigrants dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l'immigration, se situant présentement à 9000, mais M. McNaughton dit avoir récemment reçu un avis indiquant que le nombre passerait simplement à 9700.