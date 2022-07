L’assassinat de Shinzo Abe provoque une onde de choc sur tous les continents

L'assassinat de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe dans l'un des pays les plus sûrs du monde, vendredi, a stupéfié les dirigeants mondiaux et a été condamné de toutes parts, le Canada dénonçant « un acte de violence insensé » qui a coûté la vie à « un grand visionnaire ».

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit profondément attristé par cet assassinat extrêmement troublant .

Le monde a perdu un grand visionnaire, et le Canada, un proche ami, a déclaré M. Trudeau. Je suis de tout cœur avec son épouse Akie et les Japonais, qui pleurent son décès. Tu nous manqueras, mon ami.

En conférence de presse vendredi, Justin Trudeau a rappelé que l'événement est survenu au moment où [M. Shinzo] était occupé à faire ce qu'il aimait, à servir sa communauté, à servir son pays . Dans son allocution, le premier ministre canadien a aussi réaffirmé l'importance de respecter la diversité des opinions dans une démocratie.

Le premier ministre japonais Shinzo Abe et le premier ministre canadien Justin Trudeau lors du sommet du G7 à Charlevoix en 2018. Photo : Reuters / Leah Millis

Selon la police locale, le suspect Tetsuya Yamagami a déclaré avoir gardé rancune à une certaine organisation et il a avoué avoir commis le crime parce qu'il croyait que l'ancien premier ministre Abe lui était lié .

M. Abe, 67 ans, a été abattu par-derrière alors qu'il prononçait un discours politique. Il a été transporté par avion à l'hôpital, mais ne respirait plus et son cœur s'était arrêté. Il a été déclaré mort plus tard à l'hôpital. M. Abe était le leader du Japon ayant servi le plus longtemps avant de démissionner en 2020 pour des raisons de santé.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui est revenu à la hâte à Tokyo alors qu'il participait à des événements de campagne à travers le pays, a qualifié la fusillade d' ignoble et barbare .

Visiblement très ému en conférence de presse à la suite de l'accident, le premier ministre Fumio Kishida a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de M. Abe de 2012 à 2017. Photo : Associated Press / Eugene Hoshiko

Un acte criminel intolérable

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, s'adressant aux ministres des Affaires étrangères japonais et sud-coréen lors d'une réunion trilatérale à Bali, a déclaré que l'assassinat de M. Abe était profondément troublant et une perte personnelle pour tant de personnes .

Pour les États-Unis, le premier ministre Abe était un partenaire extraordinaire et quelqu'un qui était clairement un grand leader pour le Japon et le peuple japonais , a déclaré M. Blinken.

Des dirigeants de partout dans le monde, de la Turquie jusqu'à Singapour, ont condamné l'attaque. Le premier ministre britannique démissionnaire Boris Johnson a qualifié la fusillade de méprisable .

Une personne se recueille sur le site où l'ancien premier ministre Shinzo Abe a été abattu, près de la station Yamato-Saidaiji à Nara, dans l'ouest du Japon Photo : Reuters / Issei Kato

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert sur Twitter ses plus sincères condoléances à sa famille et au peuple japonais en cette période difficile .

Cet acte de violence odieux n'a aucune excuse , a-t-il ajouté.

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol l'a cité disant que la fusillade qui a conduit à la mort de M. Abe est un acte criminel intolérable .

Shinzo Abe étendu au sol après avoir été blessé par balle. Photo : Kyodo/Reuters

L'Iran a condamné la fusillade comme un acte de terrorisme .

En tant que pays qui a été victime de terrorisme et qui a perdu de grands dirigeants au profit des terroristes, nous suivons l'actualité de près et avec inquiétude , a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Deuil national en Inde

Des dirigeants de l'Allemagne, du Pakistan, de la Suède et des Philippines font partie de ceux qui ont présenté leurs condoléances, et de nombreux pays, dont l'Espagne et la France, ont exprimé leur solidarité avec le Japon.

Profondément choqué par l'attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d'un grand premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais , a écrit le président français Emmanuel Macron, sur Twitter.

« Le Japon perd un grand premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde. » — Une citation de Emmanuel Macron, président français

Le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé samedi un deuil national d'une journée en signe de respect le plus profond pour M. Abe.

M. Abe a apporté une immense contribution à l'élévation des relations indo-japonaises vers un partenariat stratégique et mondial spécial. Aujourd'hui, toute l'Inde pleure le Japon et nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs japonais en ce moment difficile , a déclaré M. Modi.

Le premier ministre australien Anthony Albanese a dit que M. Abe était l'un des amis les plus proches de l'Australie et un géant sur la scène mondiale , ajoutant que son héritage avait un impact mondial, et un héritage profond et positif pour l'Australie. Il va beaucoup nous manquer .

Ancien premier ministre japonais, Shinzo Abe siège à la table du G7 en compagnie de ses homologues canadien, britannique, allemand et américain en août 2019. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, dont le mandat de 2005 à 2021 a largement chevauché celui de Shinzo Abe, s'est dite profondément choquée et dévastée par la nouvelle de sa mort des suites de blessures infligées lors d'un assassinat lâche et ignoble quelques heures plus tôt .

« Mes premières pensées vont à sa femme et à sa famille. Je pleure avec elles. Je leur souhaite réconfort et soutien. » — Une citation de Angela Merkel, ancienne chancelière de l'Allemagne

Le gouvernement taïwanais a déclaré que M. Abe n'a ménagé aucun effort pour faire progresser les relations taïwanaises-japonaises pendant de nombreuses années , notant la pression qu'il a mise sur le gouvernement japonais pour qu'il fasse don de vaccins à Taïwan en pleine pandémie de COVID-19.

En Chine cependant, l'assassinat de M. Abe a déclenché des commentaires haineux de la part de dizaines de milliers de citoyens nationalistes sur les réseaux sociaux.

Bien que n'étant pas nécessairement le point de vue de la plupart des Chinois, les messages reflètent un fort sentiment public – encouragé par la propagande gouvernementale – contre les politiciens japonais de droite qui remettent en question ou nient que l'armée japonaise ait commis des atrocités en Chine.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a refusé de commenter. Il a déclaré que la Chine exprimait sa sympathie à la famille de M. Abe et que la fusillade ne devrait pas être liée à des relations bilatérales.