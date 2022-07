Les Premières Nations précisent les coûts d’organisation des JO de 2030

Le groupe qui souhaite organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030 en Colombie-Britannique qui est mené par des Premières Nations, estime qu'il en coûtera entre 3,5 et 4 milliards dollars et prévoit un partenariat public-privé pour y parvenir.

Mary Conibear, qui fait partie du comité responsable des finances de la candidature, a souligné qu'afin d'être rentable et écoresponsable, la candidature devra miser sur les installations existantes utilisées lors des Jeux de 2010.

Le 1er février, les Nations Lil'wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh ont annoncé une entente avec la Ville de Vancouver, la municipalité de Whistler, et les Comités olympique et paralympique canadiens afin de préparer le dépôt d'une candidature pour 2030.

Ce serait la première candidature pour l'obtention de Jeux olympiques menée par des Premières Nations.

Tewanee Joseph, qui est le porte-parole des Premières Nations participant au processus, a déjà indiqué que le dépôt d'une candidature permettrait de poser un premier geste concret vers la réconciliation des peuples.

De nombreux débats portant sur l'organisation des Jeux olympiques ont lieu à Vancouver, où le conseil municipal a refusé en avril qu'un référendum portant sur cet enjeu soit mis sur pied.