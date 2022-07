Josseline Lepage proclamée nouvelle mairesse de Barraute

Deux candidats étaient arrivés à égalité lors de l'élection partielle du 19 juin dernier, soit Josseline Lepage et Jacques Provost, qui avaient obtenu 240 votes chacun.

L'égalité a été confirmée lors d'un recomptage judiciaire, jeudi, au palais de justice de Val-d'Or.

Mme Lepage devient la première femme mairesse dans l'histoire de Barraute. Elle succède à Yvan Roy, décédé subitement en février dernier, quelques mois à peine après avoir obtenu un deuxième mandat aux élections municipales de novembre 2021.

« Je me sens très heureuse, je me sens confiante et je me sens fière de pouvoir représenter les gens de Barraute. »