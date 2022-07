Cette Saskatchewanaise de 23 ans doit payer 9000 $ par mois pour ses médicaments

Morgan Buyaki a reçu, il y a 18 mois, le diagnostic d'une maladie vasculaire extrêmement rare appelée granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA). Cette maladie, mortelle si elle n'est pas traitée, touche les vaisseaux sanguins de petits et moyens calibres.

La mère de Morgan Buyaki, April McIvor, indique que sa fille doit utiliser un déambulateur et de l'oxygène. Elle vomit fréquemment et a des problèmes avec son foie, ses reins et son cœur. Au-delà de la douleur, Morgan Buyaki doit lutter pour respirer. C'est, selon sa mère, la partie la plus difficile.

« Même se retourner dans le lit est un problème parce qu'elle ne peut pas respirer. En fait, elle se noie sur la terre ferme. C'est comme si elle suffoquait. » — Une citation de April McIvor, mère de Morgan Buyaki

Un médicament d'exception et très coûteux

Dans le cadre du traitement médical, Morgan Buyaki et sa mère souhaitent avoir accès à un médicament admissible au titre du statut de médicament d'exception (EDS) en Saskatchewan.

Le médicament Nucala (mépolizumab) s'achète à un prix très élevé, alors que la famille affirme qu’elle est dans l’impossibilité de le payer.

Pour le traitement, Mme Buyaki aurait besoin d'une injection mensuelle de 300 ml, qui coûte entre 5600 et 9000 dollars par traitement.

Jeudi après-midi, une collecte de fonds GoFundMe pour Morgan Buyaki avait récolté un peu plus de 5600 dollars sur un objectif de 200 000 dollars.

Tout en se montrant reconnaissante de l’aide qu’elle a reçue pour sa fille, April Mclvor reconnaît que les gens sont aux prises avec l'inflation en ce moment.

« Je déteste utiliser le mot désespérée, mais c'est un peu là où je suis. Et notre économie est devenue vraiment difficile pour tout le monde, pour payer l'essence ou l'épicerie. Je veux dire, chaque famille a du mal. » — Une citation de April McIvor, mère de Morgan Buyaki

Un appel au gouvernement et à l'industrie pharmaceutique

Mme McIvor a déclaré avoir fait appel aux gouvernements de la Saskatchewan et du Canada, ainsi qu'aux personnes en position de pouvoir pour lui sauver la vie .

Elle demande également à la société pharmaceutique qui fabrique le médicament, GSK, de l'aider, que ce soit par le biais d'un essai médical ou d'une subvention.

Selon April McIvor, les médecins spécialistes de Morgan Buyaki ont demandé l'aide du gouvernement pour avoir accès au médicament. La requête leur a été refusée, déplore-t-elle.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan n’a pas voulu répondre à une demande de CBC sur la question. Il a répondu dans un communiqué qu'il ne pouvait pas commenter la situation d'une personne en raison de la protection de la vie privée.

Cependant, veuillez noter que Nucala est un médicament admissible au titre du statut de médicament d'exception (EDS) en Saskatchewan , indique le communiqué.

Le ministère de la Santé indique que la personne ou le prescripteur peuvent contacter directement le régime d'assurance médicaments s'ils ont d'autres questions concernant le processus d'approbation ou la couverture.

Morgan Buyaki doit subir de nombreux tests et accumuler les séjours à l'hôpital.

Et elle doit subir tellement d'opérations de traitements , rapporte sa mère.

Je veux dire, ce n'est pas rentable, alors qu'ils pourraient lui donner un médicament qui pourrait faire d'elle un membre productif de la société .

Avec les informations de Laura Sciarpelletti