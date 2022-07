Saint-Antonin augmente la pression pour obtenir une nouvelle école

Saint-Antonin n'entend pas abandonner sa demande pour une nouvelle école primaire, et ce même si Québec a confirmé à la fin du mois de juin que ce projet n'était pas retenu au Plan québécois des infrastructures (PQI). Les élus municipaux ont installé vendredi des affiches et des banderoles à différents endroits pour réclamer la construction de ce nouvel établissement.

L'école Lanouette, la seule école primaire de Saint-Antonin, est désormais trop petite pour accueillir les élèves de la ville. Le maire Michel Nadeau explique qu'habituellement, l'école accueille une cinquantaine de nouveaux enfants par année. Cette année, 67 nouveaux élèves sont inscrits.

Il manque une classe de musique, une classe d'arts plastiques, une bibliothèque. [...] C'est un besoin essentiel. On a besoin d'une école , explique-t-il.

Le maire est catégorique et il n'est pas question, pour lui, de baisser les bras si près du but.

« Notre dossier est plus que complet. Vous savez, ça fait à peu près six ans que j'en parle ici. [...] On va être rendus à 500 élèves bientôt. On va les mettre où? » — Une citation de Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin

Après plusieurs années de démarches auprès des instances gouvernementales et après avoir obtenu l'appui du Centre de services scolaire (CSS) Kamouraska–Rivière-du-Loup, le maire veut éviter que le projet de cette nouvelle école tombe dans l'oubli.

À quelques mois de la campagne électorale provinciale, les élus municipaux de Saint-Antonin désirent en faire un enjeu électoral et sensibiliser toutes les personnes qui passeront dans la ville au cours des prochains mois à l'importance de ce dossier.

Une banderole a aussi été installée au dessus de la route. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Trois bannières et pancartes ont été installées à des endroits stratégiques pour réclamer la construction de ce nouvel établissement.

On m'a dit que c'était une question de budget. Pour les questions de budget, c'est M. [Éric] Girard [ministre des Finances du Québec]. Et, il faut que M. Girard donne de l'argent à M. [Jean-François] Roberge [ministre de l'Éducation du Québec]. Si le ministre Roberge a de l'argent, lui, il va être capable de répondre à mes besoins , explique Michel Nadeau.

En attendant la construction d'un nouvel établissement d'enseignement, des classes modulaires feront leur apparition aux abords de l'école Lanouette pour accueillir le surplus d'élèves.

Déjà à l'étroit, les 400 jeunes inscrits à cette école verront leur nombre augmenter au cours des prochaines années.

L'école Lanouette est présentement la seule école de Saint-Antonin et les élèves y sont désormais trop nombreux (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les classes modulaires qui se trouvent présentement aux abords de l'école de Saint-Modeste, un village voisin, seront déménagées à Saint-Antonin pendant la saison estivale puisque les travaux d'agrandissement de l'établissement de Saint-Modeste devraient alors être terminés.

Par contre, pour le moment, il est impossible d'obtenir la certitude que ces classes modulaires seront prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée.

Je comprends qu'il y a de la bureaucratie, des choses comme ça, mais ici, on est un milieu qui cherche à s'entraider. Actuellement, on a un plan B avec le Centre Réjean-Malenfant. Donc, on ne laissera pas tomber nos éducatrices et notre directrice d'école ici , poursuit le maire.

Les dirigeants du CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup se font rassurants. À moins d'un imprévu majeur, les classes modulaires seront accessibles au plus tard une semaine ou deux après la rentrée scolaire.

D'après un reportage de Patrick Bergeron