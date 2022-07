FEQ : le défi de cuisiner pour les artistes

Des chefs cuisiniers de la région ont reçu le défi de créer un menu spécial, chaque soir du Festival d'été de Québec (FEQ), pour des dizaines d'artistes internationaux. Ce sont les copropriétaires des restaurants Hono Izakaya, Sushibox et Colibri qui ont reçu ce mandat pour la première fois.

Jour après jour, ils concoctent de la nourriture pour les artistes et leurs équipes qui performent sur les scènes du parc de la Francophonie.

« C'est un très gros mandat pour nous. C'est une nouveauté et une belle occasion pour nous d'amener les trois restaurants ensemble. Cela nous permet de répondre à toutes les diètes et toutes les allergies. » — Une citation de Thomas Casault, copropriétaire des restaurants Hono Izakaya, Sushibox et Colibri

Il se dit choyé d'avoir été contacté par l'organisation du FEQ pour réaliser ce défi de taille.

Des menus variés

Le plus complexe c'est de bien comprendre les diètes de chaque artiste. Selon les chefs sur place, plusieurs d'entre eux sont végétariens. Des allergies sont souvent connues à la dernière minute et l'équipe en cuisine doit constamment s'ajuster.

Par ailleurs, les horaires sont tout le contraire d'un restaurant ordinaire. Ça ne fonctionne pas en fonction des dîners et soupers. Tous les artistes arrivent en fonction de l'horaire de leurs tests de son. Les rush sont à des heures atypiques , dit Thomas.

Les artistes sont traités aux petits oignons avec un menu hors du commun et une dizaine de choix chaque jour.

Lors du passage de Radio-Canada en cuisine avec les chefs des différents restaurants, il y avait une dizaine de choix de plats en préparation. Photo : Radio-Canada

Lors de notre passage en cuisine avec les chefs des différents restaurants, il y avait en préparation un plat de salade avec falafels et fromage végétal, du poulet frit au curry pour avoir l'option d'une grande assiette chaude et une panoplie de sushis et bols de poké.