Un feu dans le centre des T.N.-O. a doublé de taille en cinq jours

Selon le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles (ERN), cinq équipes de pompiers et une équipe spécialisée dans l’allumage des feux sont sur place pour combattre le brasier.

Mike Westwick, l’agent de communication des services de lutte contre les incendies du territoire, affirme que le ministère est régulièrement en contact avec les dirigeants de Wrigley pour des mises à jour.

Il affirme que ERN ne pense pas que la communauté a des raisons de s’alarmer , mais c’est bien de voir tout le monde se tenir prêt .

Les vents ont porté le feu vers le nord au-delà de la Rivière-entre-deux-montagnes, à environ 40 kilomètres au sud de la communauté.

Les équipes ont guidé le feu vers de l'eau et des zones de forêt brûlée par des brûlages contrôlés de broussailles, d'herbes, d'arbres et d'autres combustibles entre le côté ouest de l'autoroute et le fleuve Mackenzie.

Un nouveau feu brûle pour sa part à environ 12 kilomètres au sud de Wrigley et a actuellement une superficie de moins d'un hectare.

Depuis jeudi, il y a cinq nouveaux feux aux Territoires du Nord-Ouest.

En plus du petit feu près de Wrigley, un éclair a causé un incendie qui s’est déclenché à environ 60 kilomètres de Jean-Marie River. Trois nouveaux incendies ont également été signalés près de Tulita, se trouvant entre 60 et 90 kilomètres de la communauté.

Il semblerait que les activités humaines ne soient pas impliquées dans le départ de ces nouveaux incendies.

La route 1 de nouveau partiellement fermée

Mike Westwick demande aux résidents de continuer à s’informer des mises à jour en ce qui concerne les fermetures de route et du traversier de N’Dulee sur le site du ministère des Infrastructures.

Jeudi soir, ce dernier était fermé. La route 1 quant à elle n’accueille aucun véhicule entre le kilomètre 553 et le kilomètre 690 et ce jusqu’à nouvel ordre précise un gazouillis du ministère.

M. Westwick ajoute que les conditions météorologiques sèches et la chaleur torride devraient se poursuivre dans les jours à venir dans toute la vallée du Mackenzie et que des éclairs sont attendus.

Jusqu'à ce que les choses se calment, nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas faire de feu, sauf s'il est absolument nécessaire pour cuisiner ou se chauffer.

Même dans ces cas, l' ERN demande aux résidents d'envisager l'utilisation d'un barbecue ou d'un réchaud à propane.

Entre-temps, Environnement Canada a émis des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour les communautés ténoises de Délı̨nę, Fort Providence, Fort Resolution, Norman Wells, Tulita, Wekweètì, Whatì, Behchokǫ, Fort Smith, la réserve de la Première Nation de Salt River, Wrigley et la région de Yellowknife.

Ces bulletins indiquent que la fumée des feux de forêt entraîne une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite.

En date de vendredi matin, il y avait 78 feux de forêt actifs dans les Territoires du Nord-Ouest. Au total, 109 feux ont touché environ 1600 kilomètres carrés cette saison.

Avec des informations de CBC