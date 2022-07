Thor : Amour et tonnerre prend d’assaut les salles de cinéma

Après avoir vu Chris [Hemsworth] porter le costume pendant tant d'années, essayer pour la première fois les brassards, les bottes et tout le reste pour ma propre version [du personnage] était assez surréaliste , a confié à la presse Natalie Portman fin juin, près de neuf ans après son apparition dans Thor : un monde obscur (Thor: The Dark World). Lorsque Jane Foster utilise le Mjolnir, elle devient Mighty Thor.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dans ce nouvel épisode, réalisé comme le volet précédent par le Néo-Zélandais Taika Waititi et baptisé Thor : Amour et tonnerre (Thor: Love and Thunder), ce sont donc un dieu et une déesse du tonnerre qui se partagent l'affiche et affrontent Gorr, incarné par Christian Bale, un tueur galactique souhaitant exterminer toutes les divinités.

Christian Bale, connu pour avoir prêté ses traits à Batman dans la trilogie réalisée par Christopher Nolan, a mis en avant le grand plaisir à jouer un méchant .