Deux hommes arrêtés pour avoir livré de la drogue par drone dans une prison

Le 3 juillet à 3 h 20, la GRC de Stonewall, où se situe l’établissement pénitentiaire, a été alertée qu’un drone a survolé la prison et s’y est posé. Par ailleurs, un véhicule suspect a aussi été signalé sur une route de campagne près de la prison, indique la GRC dans un communiqué.

Plusieurs agents se sont rendus sur les lieux et ont commencé à chercher le véhicule suspect. À l'approche du véhicule, un agent a remarqué un drone sur le siège arrière. Les deux occupants du véhicule ont été arrêtés , précise la police.

De la drogue livrée deux jours de suite

Pendant ce temps, des agents pénitentiaires ont cherché où le drone avait atterri dans la prison. Une fois repéré, ils ont aussi récupéré un colis contenant ce que la police pense être de la méthamphétamine et du fentanyl.

La veille, déjà, les employés de l'Établissement de Stony Mountain ont également signalé avoir vu un drone et découvert un colis semblable , ajoute la GRC .

La Gendarmerie royale du Canada a saisi un drone qui aurait servi à livrer de la drogue dans la prison de Stony Mountain, au Manitoba. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Le 4 juillet, un résident a découvert un autre colis suspect.

Le colis a été remis à la police. Il contenait des substances réglementées et était emballé de manière à pouvoir être transporté par drone. Il correspondait aux colis trouvés à l'établissement de Stony Mountain les deux jours précédents , poursuit la police fédérale.

Un Airbnb loué pour cacher la drogue

Deux jours plus tard, la police de Winnipeg est entrée en jeu après avoir reçu un appel concernant un logement loué sur Airbnb avenue Sherbrooke, dans la capitale manitobaine.

Sur place, les agents ont découvert une arme à feu ainsi qu'une grande quantité de méthamphétamine.

Au cours de l’enquête, les policiers se sont rendu compte que l’appartement avait été loué par les deux suspects, qui n’étaient jamais retournés sur les lieux parce qu’ils avaient été arrêtés, quelques jours plus tôt, par la GRC de Stonewall.

Deux hommes de 20 ans et 22 ans, originaires respectivement de Vancouver et de Burnaby, font face à plusieurs chefs d’accusation et sont toujours détenus.