Les voitures de collection sont à l’honneur à Moncton

Au Nouveau-Brunswick, les amateurs de voitures de collection profitent du retour du festival de voitures Atlantic Nationals en formule prépandémie. Plus de 2000 voitures seront exposées lors de ce festival, qui se déroule jusqu’à dimanche à Moncton.

La foule est au rendez-vous pour cette édition 2022 intitulée Automotive Extravaganza. L'édition 2021 avait été modifiée et allégée en raison de la pandémie de COVID-19.

Guy Lambert, de Drummondville au Québec, participe au festival pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Noémie Avidar

Guy Lambert, de Drummondville au Québec, participe au festival pour la première fois. Il est venu au volant d’une Ford 1930. Il précise qu’il avait récupéré cette voiture en 1993 et que tout était à refaire. Depuis 2013, il se promène un peu partout et compte parcourir la fameuse route 66 aux États-Unis, de Chicago jusqu’en Californie, en septembre.

Un autre propriétaire de voiture de collection, Michel Chenard, aussi de Drummondville, en est à sa troisième participation au festival Atlantic Nationals.

L'Atlantique, c’est la 3e fois, c’est fantastique le show! Il y a de quoi tous les jours , lance-t-il.

La voiture de Michel Chenard, une Chevrolet 1938 Photo : Radio-Canada / Noémie Avidar

Dans sa voiture, une Chevrolet 1938, il parcourt les routes canadiennes depuis 15 ans.

Ça fait 15 ans que je l’ai, je n’ai pas touché à rien depuis un bon bout de temps, donc on s’amuse et on a du plaisir! , dit-il.

Jacques Babin de Campbellton est heureux de discuter avec de nombreux curieux à propos de sa Mustang Shelby 1969. Il explique que celle-ci pourrait définitivement suivre une voiture de l’année, mais que la conduite est très différente.

Jacques Babin de Campbellton Photo : Radio-Canada / Noémie Avidar

Pourquoi elle est rare, c'est parce que c’était trop fort, et ça prenait tout le champ! C’était trop fort pour [rester] sur le chemin. Là, faut faire attention, on est ben doux avec ça! , explique-t-il.

On n’a pas besoin de musique, elle est manuelle, ça fait que je fais ma propre musique, avec le son du char!!

Le festival bat son plein jusqu'à dimanche.

D’après les informations de Noémie Avidar