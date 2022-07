Les premières observations du télescope James Webb dévoilées mardi

La NASA affirme que la qualité de ces observations révélera les capacités scientifiques exceptionnelles des instruments de ce bijou technologique d’une valeur de 14 milliards de dollars canadiens.

On a très hâte! Des gens à la NASA ont affirmé que les images leur ont fait monter les larmes aux yeux, donc nos attentes sont vraiment hautes , s’enthousiasme Nathalie Ouellette, scientifique chargée des communications pour James Webb au Canada, et coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx).

Illustration artistique montrant l'apparence du télescope Webb déployé dans l'espace. Photo : NASA/ESA

Les résultats, présentés par la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne (ESA) et canadienne, seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra à 10 h 30 au centre de vol spatial Goddard de la NASA près de Washington.

Quelques responsables canadiens de la mission, dont le professeur René Doyon de l’Université de Montréal, seront présents. Pour sa part, Nathalie Ouellette assistera à la conférence à l’Agence spatiale canadienne (ASC), à Saint-Hubert, avec des collègues et répondra aux questions des médias.

« Le but [de la présentation] est de montrer la capacité du télescope à étudier une gamme d’objets célestes différents. » — Une citation de Nathalie Ouellette, coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes

L’événement sera suivi à travers le monde par les équipes de recherche en astrophysique et les amateurs d’astronomie. La NASA a divulgué quelques cibles des observations initiales plus tôt cette semaine.

On sait déjà que le spectre de l’atmosphère d’une exoplanète sera présenté, ce qui est très excitant , affirme Nathalie Ouellette.

Cette exoplanète s’appelle WASP-96. Son spectre devrait fournir des informations essentielles sur les éléments chimiques et moléculaires de son atmosphère. Il pourrait aussi permettre de comprendre comment une planète s’est formée, mais aussi de savoir si elle abrite des éléments révélateurs de la présence de vie.

Outre l'exoplanète, voici quatre corps célestes observés :

la nébuleuse de la Carène, l'une des plus grandes et des plus brillantes du ciel;

La nébuleuse de la Carène telle qu'observée par Hubble en lumière visible (à gauche) et en infrarouge (à droite). Le télescope Webb offrira un nouveau portrait de l'objet céleste. Photo : NASA/ESA/Hubble

la nébuleuse de l'Anneau austral, un nuage de gaz en expansion autour d'une étoile mourante;

le Quintette de Stephan, un groupe compact de galaxies;

SMACS 0723, un amas de galaxies massif.

L’élément le plus attendu de la conférence demeure sans contredit le dévoilement de l’image la plus profonde jamais prise de l’Univers. Un exploit qui promet de surpasser le record établi par Hubble avec son champ ultraprofond qui avait révolutionné l’astronomie en 2004.

Le champ ultraprofond de Hubble, une image qui a nécessité 800 expositions prises au cours de 400 orbites de Hubble autour de la Terre en 2003 et 2004, montre près de 10 000 galaxies, dont certaines des galaxies les plus lointaines connues à cette époque. Photo : NASA/ESA/STScI/HUDF

À l’époque, Hubble avait collecté les rayonnements visibles et proches infrarouges couvrant 30 millionièmes d’une minuscule région de la sphère céleste de l'hémisphère nord avec comme résultat une image spectaculaire montrant des milliers de galaxies d'âge, de forme et de couleurs variés, dont certaines existaient lorsque l'Univers n’avait que 800 millions d'années.

Mise en bouche galactique

En guise de prélude, les trois agences partenaires dans la mission Webb ont publié mercredi dernier une image d’étoiles et de galaxies qui donne un aperçu de la puissance de l'observatoire spatial.

Image captée lors d'un essai mené en mai avec le détecteur de guidage de précision canadien du télescope Webb. Elle donne un aperçu remarquable de la puissance de l'observatoire spatial. Photo : NASA/ASC

Captée en mai dernier, cette image de l'étoile HD147980 est le résultat de 72 expositions sur 32 heures. Elle représente un chevauchement d’observations qui n’ont pas été optimisées pour détecter les objets de faible luminosité. Or, le cliché révèle quand même des objets de très faible luminosité.

« Cette image fantastique montre que le FGS performe si bien qu’il pourrait aussi être utilisé à des fins scientifiques, même s’il n’avait pas été conçu pour ça au départ. » — Une citation de Nathalie Ouellette, coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes

Pour le moment, c'est l'image la plus profonde de l'Univers dans l'infrarouge. Mais la réalité pourrait changer dès mardi.

Contribution canadienne

Le télescope James Webb est capable de regarder plus loin dans l’Univers que tous les autres télescopes grâce à son immense miroir principal et à ses quatre instruments percevant les signaux infrarouges, ce qui lui permet de percer les nuages de poussière.

Le Canada fournit deux des quatre instruments essentiels à la mission Webb : NIRISS (pour imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge) et FGS (détecteur de guidage de précision).

NIRISS a recueilli certaines des données qui seront partagées lors de la conférence de presse, avec le NIRCam américain, l’imageur principal de la mission.

Le NIRISS a des capacités d’imagerie spécialisées pour l’étude des atmosphères des exoplanètes et les galaxies très lointaines , note Nathalie Ouellette.

Quant au FGS, son travail est également au cœur des annonces de mardi, et de toutes celles qui suivront, puisque c’est le détecteur de guidage qui permet au télescope de pointer un objet et de réaliser les observations avec stabilité et précision. C’est d’ailleurs grâce au FGS et à l’imageur NIRCam que James Webb a pu croquer le portrait de l’étoile HD147980.

« Le FGS est comme l’œil du télescope. » — Une citation de Nathalie Ouellette, coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes

Le NIRISS et le FGS ont été conçus par une équipe codirigée par le Pr René Doyon de l’Université de Montréal.

Une nouvelle ère d’exploration

Lancé le 25 décembre dernier depuis la Guyane française, le télescope Webb a atteint son lieu de travail à 1,5 million de kilomètres de la Terre en janvier.

Ses structures et ses instruments scientifiques sont maintenant déployés, calibrés et testés.

Les résultats publiés mardi marquent ainsi la transition entre la phase de mise en service du télescope et le début de sa mission scientifique.

Pendant les cinq premiers mois de la mission, les instruments de James Webb seront utilisés exclusivement par les équipes associées aux treize programmes d'observation initiaux qui ont été sélectionnés à la suite d'un concours en fonction de leur intérêt scientifique pour la recherche en astronomie.

Plusieurs scientifiques canadiens et québécois participent à ces programmes.