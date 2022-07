Face à l’inflation galopante qui nous frappe depuis des mois, chercher de l’aide est un réflexe normal. Allons-nous y arriver et comment? C’est une question que je me pose moi aussi.

Parmi les aspects qui me préoccupent figurent bien sûr, l’augmentation des prix de nombreux produits d’épicerie et de l’énergie et leur poids sur le reste de mes obligations financières.

C’est une tendance qui ne semble pas pouvoir s’infléchir de sitôt.

L’autre jour, j’ai accompagné mon père faire des emplettes dans une grande épicerie de mon quartier, dans l’ouest d’Edmonton.

Il a sursauté en constatant que le prix du bidon de 17 litres d’huile de canola qu’il achetait à 20 dollars canadiens est passé à 44 dollars.

Ç’a plus que doublé! À ce rythme, nous n’allons pas y arriver , s’est-il exclamé.

Il a raison, lui qui compte sur un modeste revenu de retraite pour se débrouiller. Et même si je gagne de loin plus que lui, je me plains aussi de devoir réorganiser mes dépenses.

Même si le rythme de croissance des salaires s'est accéléré en juin, selon Statistique Canada, l'augmentation ne rattrape toujours pas celle de l'Indice des prix à la consommation.

Ce mois-ci, le gouvernement de l’Alberta a annoncé quelques mesures pour alléger les difficultés financières des contribuables dans les circonstances actuelles.

Je suis impatient de voir à quoi ressemblera ma prochaine facture d’électricité, car la province a promis un rabais qui devrait rester en vigueur jusqu’en décembre.

Et pour la période hivernale, je suis curieux de vérifier l’ampleur du rabais promis sur la facture du gaz naturel.

Ce double rabais et l’annulation de la taxe sur l’essence déjà en vigueur devraient coûter des millions de dollars à la province, mais représentent tout de même une maigre consolation à l’échelle individuelle.

Quand je réévalue mes dépenses, je constate clairement qu’elles sont de loin plus élevées que mes prévisions d’il y a quelques mois. Pas étonnant que la dette se creuse ici et là.