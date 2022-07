COVID-19 : 32 éclosions en cours dans des milieux de soins du Bas-Saint-Laurent

La 7e vague de COVID-19 atteint le Bas-Saint-Laurent où 32 éclosions et 16 vigies sont en cours dans des milieux de vie et de soins. Des éclosions sont en cours aux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Rimouski, de Matane et de La Mitis ainsi que dans plusieurs secteurs et unités de l'Hôpital régional de Rimouski.