Impasse dans le conflit de travail à la mine Raglan

Les négociations sont rompues entre Mine Raglan, propriété de Glencore, et le Syndicat des Métallos, alors que se déroulait une rencontre de conciliation, jeudi.

« Nous sommes convaincus que nous aurions pu en arriver à une entente gagnante pour tous, compte tenu des avancées sur tous les aspects des conditions des travailleurs que prévoyait déjà notre offre globale. » — Une citation de Pierre Barrette, vice-président de Mine Raglan

L’entreprise mentionnait avoir comme objectif de conclure une entente d’ici le 10 juillet.

Le syndicat affirme plutôt que la partie patronale a agi de mauvaise foi, justifiant ainsi son refus de se soumettre aux demandes présentées lors de la première séance de conciliation, qui se tenait jeudi et qui devait se poursuivre ce vendredi.

Le Syndicat des Métallos, qui représente les 630 travailleurs de la mine Raglan en grève depuis le 27 mai dernier, dit avoir donné une fin de non recevoir à la partie patronale, qui souhaitait que les négociations portent sur l’offre patronale déposée le 5 mai, et si le syndicat refusait, l’offre ne tenait plus.

Dans un communiqué, le syndicat rappelle que l’offre patronale soumise ce printemps a été rejetée dans une proportion de 97,5 % et que le retrait de l’offre patronale se traduisait par un retour à la case départ.

« On veut bien retourner à la table de négociation si l’employeur se montre prêt à négocier de bonne foi. » — Une citation de Éric Savard, président de la section locale 9449 du Syndicat des Métallos

La question salariale et le recours à la sous-traitance font partie des enjeux de cette négociation.