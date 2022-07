Une victime de violence conjugale veut des changements aux tribunaux de la famille

Mary a échappé à une relation abusive il y a 10 ans et porte maintenant un bouton de panique émis par la GRC partout où elle va. Malgré tout, pendant des années, les tribunaux l'ont obligée à une garde partagée de son fils avec un homme dont elle a peur.

« J'ai quitté mon église, j'ai recommencé ma vie. J'ai quitté la ville. J'ai fait tellement de choses pour essayer d'avoir une vie paisible, et malgré la paix je ne me sens jamais en sécurité. » — Une citation de Mary, victime de violence conjugale

CBC a accepté de ne pas utiliser le vrai nom de Mary.

Son ex-partenaire fait face à deux accusations d'agression sexuelle pour deux incidents impliquant Mary qui remontent à 2016. Il a plaidé non coupable aux deux accusations le mois dernier et devrait être jugé en septembre.

Mary, qui a rencontré son ex quand elle avait 16 ans et lui 22 ans, raconte que la violence a commencé dès le début de leur relation.

Alors qu'elle était enceinte de cinq mois, Mary dit que son ex lui a donné un coup de pied dans les côtes et qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital.

Elle se souvient avoir pris leur fils en bas âge pour tenter de partir.

Mais son ex-conjoint lui aurait dit: tu ne sortiras pas de cette maison avec ce bébé vivant , rapporte-t-elle. Alors je suis restée, et c'est le problème, c'est que beaucoup de femmes restent parce qu'elles ont peur.

Mais une nuit d'août 2012, elle a appelé la police pour la première fois et elle et son fils sont partis.

Garde partagée malgré la violence

Un document des services de protection de l'enfance indique que son ex-conjoint a été arrêté cette nuit-là. Le document décrit aussi les blessures de Mary, notamment des ecchymoses sur ses poignets et des traces de doigts sur son cou.

En 2018, un juge a accordé la garde principale à Mary et son ex a été autorisé à voir l'enfant environ deux jours par semaine pour des visites non supervisées.

Des documents de 2019 révèlent que le fils de Mary, maintenant adolescent, a dit à un travailleur social que son père le frappait, mais que les coups avaient cessé depuis.

Plus tôt, cette année, Mary raconte qu'un juge a lu sa nouvelle adresse à haute voix lors d'une audience virtuelle après qu'elle lui ait demandé de la garder confidentielle. Depuis, elle dit avoir vu la voiture de son ex-conjoint stationnée devant chez elle.

Cette personne m'a maltraitée pendant des années, et il y a des photos et des preuves que ça s'est produit, mais ils ne faisait rien pour nous protéger , s’indigne-t-elle.

Modifications à la loi sur le rôle parental et les pensions alimentaires

Le professeur de droit à l'Université Dalhousie, Rollie Thompson, dit qu’il y a eu de récentes modifications à la loi sur le divorce et à la loi sur le rôle parental et les pensions alimentaires pour tenter de fournir plus de clarté aux juges en matière de violence conjugale.

Rollie Thompson est professeur de droit à l'Université Dalhousie, spécialisée en droit de la famille. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Désormais, la loi ordonne aux tribunaux de donner la priorité au bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfant.

Donc, l’important c’est la sécurité de l'enfant. Ça en dit long sur l’impact de la violence familiale , pense le professeur.

Mais changer des lois n’est pas suffisant pour l’activiste et l'écrivaine Ardath Whynacht. Elle travaille avec des survivants et croit que les femmes et les enfants doivent avoir accès à plus d’aide communautaire dès le début.

Lorsque les survivants se voient offrir des services d'intervention précoce et de soutien, ils sont souvent en mesure de partir plus rapidement, ils peuvent bénéficier d'un soutien plus tôt dans le processus et nous sommes en mesure de créer un réseau de protection autour des enfants , dit-elle.

Ardath Whynacht est professeure de sociologie à l'Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Mary rapporte que depuis le dernier témoignage de son fils, son ex a seulement droit à une visite supervisée par semaine.

Elle a maintenant un bouton de panique que la GRC lui a donné pour qu’elle puisse demander de l’aide si son ex-partenaire s'approche et des caméras pour surveiller la rue devant sa maison.

Mary est reconnaissante, mais elle a encore peur.

Ça n'aurait pas dû prendre 10 ans , croit la jeune femme qui passe maintenant la plupart de son temps près de chez elle.