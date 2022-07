Le son spatialisé débarque sur Netflix

Le géant de la diffusion en continu s’est associé à Sennheiser afin d’utiliser sa nouvelle technologie audio spatiale Ambeo. L’une de ses particularités est qu’elle fonctionne sans le système de son ambiophonique (surround en anglais), et elle fonctionne sur de simples haut-parleurs stéréo.

Ambeo fonctionne donc sur des appareils comme des tablettes, des casques d’écoute, des téléviseurs standard, des chaînes stéréo ou encore des ordinateurs portables, tant que les réglages indiquent stéréo .

Ce qui distingue Sennheiser des autres solutions, c'est que le rendu Ambeo respecte le mixage original, l'équilibre tonal et l'intégrité des dialogues, ce qui est exactement ce que recherche le mixeur de réenregistrement , a déclaré le Dr Renato Pellegrini de l'équipe Ambeo dans un communiqué.

Une vingtaine de productions compatibles

Pour trouver les 21 productions qui offrent le son spatialisé, il suffit d’inscrire spatial audio dans la barre de recherche Netflix. En plus de la quatrième saison de Stranger Things, on peut, entre autres, écouter en 3D le son du film Red Notice et de la série The Witcher.

La série télé Resident Evil, basée sur le jeu vidéo du même nom, pourra aussi compter sur cette technologie à sa sortie le 14 juillet prochain.

Netflix est la première plateforme de diffusion en continu à offrir l'audio spatialisé, selon l'entreprise.