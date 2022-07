Des organismes s’inquiètent du sort de 350 réfugiés afghans attendus en Saskatchewan

Nous avons été un peu déçus et même dévastés pour les réfugiés qui attendent de venir ici depuis si longtemps , affirme le directeur général de la Saskatoon Open Door Society, Ali Abukar.

Malgré cette déception, M. Abukar reste confiant. Il rappelle que d’autres processus d’immigration ont été retardés par le passé en raison de problèmes temporaires qui ont finalement pu être résolus. Cela a notamment été le cas avec des réfugiés syriens.

Parmi les 350 réfugiés attendus, 75 personnes devaient s’établir à Saskatoon, 70 autres à Regina, Moose Jaw et Prince Albert. Quant aux autres, la plupart devaient s'installer en Ontario.

Des chambres d’hôtel, des repas et des autobus avaient été préparés pour leur arrivée. L’Agence des services frontaliers du Canada, la sécurité à l’aéroport et les services d’immigration avaient également été avertis de l'arrivée d'un large groupe de personnes.

C'était censé être notre premier vol nolisé qui emmenait des réfugiés directement à Saskatoon , explique le directeur général de la Saskatoon Open Door Society. Nous étions excités et prêts à les accueillir.

Aucune explication officielle pour ce délai n'a été faite tant par l'Organisation des Nations unies, le gouvernement pakistanais ou celui du Canada.

Des retards qui se répètent

Par ailleurs, le groupe de bénévoles Nest, également basé dans la Ville des Ponts, était aussi censé accueillir deux réfugiées afghanes. Ces dernières devaient transiter par Halifax pour ensuite atterrir à Saskatoon.

Or, là encore, leur vol a été annulé.

Une situation qui, selon Beth Smillie, une bénévole de l'organisme, met la sécurité des deux femmes en péril.

« Leur sécurité est menacée. Ce sont des membres de la minorité ethnique Hazara qui est persécutée en Afghanistan. Les deux femmes sont des leaders [dans leur communauté]. » — Une citation de Beth Smillie, bénévole de l’organisme Nest

Mme Smillie ajoute que les deux femmes doivent être mises en sécurité au Canada le plus rapidement possible.

C'est tellement difficile d'attendre de nombreux mois pour finalement se faire dire à la dernière minute que les vols sont annulés , se désole-t-elle. Nous n'avons pas d'informations sur la raison de ces annulations.

Aucune information n'a été transmise à Nest au sujet d'une prochaine date d'arrivée.

Un porte-parole du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté affirme qu’il n’est pas possible de donner plus de détails sur l'arrivée des vols. Des préoccupations de sécurité ont notamment été évoquées.

Avec les informations de David Shield