Moins de passagers à bord du Bella Desgagnés pour les trois prochaines semaines

Il y aura entre 15 et 20 personnes de moins à bord du navire par voyage. Parce que c’est un environnement confiné et restreint, et pour s’assurer qu’il n’y ait pas de propagation, il a été décidé de limiter le nombre de croisiéristes , confirme Olivier Parent, directeur au bureau du chef de la direction du Groupe Desgagnés.

Ça fait un petit quelque chose de devoir réduire et d’annoncer cette mauvaise nouvelle-là. On le fait vraiment pour protéger, assurer la sécurité des passagers, des membres de l’équipe, des résidents de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord et d’assurer la mission première qu’est le ravitaillement de ces communautés-là , ajoute M. Parent.

Tous les résidents des communautés maritimes pourront toutefois être admis à bord.

Les ports qui sont desservis par le navire Bella Desgagnés. Photo : Radio-Canada

Dernier arrivé, premier annulé

Les dernières personnes à avoir réservé une croisière se sont vues offrir un remboursement ou un rabais pour l’an prochain.

Il a des gens qui, depuis deux ans, avaient des réservations […] donc c’est le protocole qu’on a dû prendre , mentionne M. Parent.

Si une personne est déclarée positive à la COVID-19 à bord, l’équipage du Bella Desgagnés entend respecter le protocole élaboré par Transports Canada.

Si un employé est infecté, il sera isolé dans sa cabine, tandis que d’autres cabines seront réservées strictement pour des passages à bord atteints de la COVID-19. On voulait se garder une marge de manœuvre pour pouvoir les isoler durant le voyage , commente le directeur.

Le navire est en service d’avril 2022 à janvier 2023. La saison des croisières du Bella Desgagnés est complète jusqu’à la mi-octobre.