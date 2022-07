Écoles vétustes : le CSS des Hauts-Cantons veut restaurer ses établissements

Ces données révèlent que parmi les CSS et commissions scolaires de l'Estrie, le CSS des Hauts-Cantons enregistre la plus grande proportion d'écoles vétustes avec 32 % de ses établissements qui sont cotés D ou E, ce qui signifie qu'ils présentent un niveau élevé ou très élevé de dégradation et de défectuosité.

Selon le directeur général du CSS des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, la manière dont les administrateurs ont procédé à l'inspection des écoles explique ce résultat. On a eu un changement du système de compilation des réparations à faire. On en a profité pour faire une inspection en profondeur de tous nos bâtiments. On est venus identifier tout ce qu'il y avait à réparer, pour que l'école soit comme une neuve. Évidemment, une inspection en profondeur comme ça fait en sorte que la majorité de nos bâtiments se retrouvent dans les cotes D ou E , explique-t-il.

La méthode utilisée lors des années passées incluait, selon lui, principalement les travaux de moins grande envergure, réalisables à court terme.

105 M$ en réparation

Au total, il en coûterait environ 105 millions de dollars pour que toutes les écoles du CSS des Hauts-Cantons reçoivent une cote entre A et C. Toutefois, le directeur général ne compte pas rester les bras croisés devant ce constat. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour régler ça. Il faut savoir qu'il y a cinq ans, comme centre de services scolaire, nous avions un budget de 2 millions de dollars pour faire nos réparations et travaux. Si on regarde en 2022-2023, c'est plus de 11,4 millions de dollars qu'on a pour faire les réparations. Les travaux sont donc projetés.

« On a bien identifié toutes nos priorités et établi le plan quinquennal de réparations. » — Une citation de Martial Gaudreau, directeur général du CSS des Hauts-Cantons

M. Gaudreau assure d'ailleurs que les élèves ne courent aucun danger en fréquentant les écoles qui ont obtenu une cote de D ou E.

« Toutes nos écoles sont quand même dans un état où la sécurité des jeunes n'est pas en danger. » — Une citation de Martial Gaudreau, directeur général du CSS des Hauts-Cantons

Nous avions priorisé tout ce qui pouvait amener des dommages à plus long terme. Par exemple, un toit qui coule, on n'en a pas chez nous. C'est souvent d'autres travaux, comme des changements de fenêtres ou des réfections de blocs sanitaires qui sont nécessaires. Ce sont des rénovations secondaires que l'on a à faire pour que nos écoles soient comme neuves.

Certains chantiers seraient d'ailleurs déjà en place parmi les établissements du Centre de services scolaire. Il y a quand même beaucoup de travaux. En plus des 11,4 millions de dollars, on a quatre agrandissements d'école en cours et on en profite pendant ces agrandissements pour mettre les écoles au goût du jour et réparer ce qui doit l'être , a fait savoir Martial Gaudreau.

Ce dernier précise qu'il sera difficile de réaliser l'ensemble des rénovations prévues à l'intérieur des huit semaines de vacances estivales. Il faudra peut-être déborder sur l'année scolaire.

« Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de belles écoles, qui sont saines et à l'intérieur desquelles il est agréable de vivre. » — Une citation de Martial Gaudreau, directeur général du CSS des Hauts-Cantons

Le CSS des Hauts-Cantons serait également l'un des seuls à avoir complété l'entièreté de ses inspections à l'heure actuelle. Selon le directeur général, ça explique en partie la nature des données révélées par Radio-Canada mercredi. La deuxième cause, c'est qu'on a un parc immobilier qui est quand même plus vieux que ceux de nos voisins. Ça peut aussi expliquer qu'on ait une plus grande proportion d'écoles qui n'ont pas l'air neuves. Ce sont de vieilles écoles qui ont besoin d'un peu d'amour pour revenir à la norme.

Martial Gaudreau n'a pas été surpris lorsqu'il a constaté le nombre d'écoles considérées vétustes sur le territoire du CSS des Hauts-Cantons. Il se tourne maintenant vers l'avenir. J'ai bon espoir que les sommes seront au rendez-vous. [...] Je comprends que le coût des travaux a augmenté, mais on obtient beaucoup plus d'argent pour faire des rénovations qu'il y a six ou sept ans.