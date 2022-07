Eau Grand Air attire 1600 festivaliers pour sa première soirée à Baie-Comeau

La vice-présidente de la Corporation Eau Grand Air, Isabelle Savard, soutient que c'est la première fois que l'humour s'invite dans ce festival. Elle affirme que les spectateurs ont bien répondu à l'appel, tout comme le beau temps.

Près de 1600 personnes ont assisté au spectacle de François Bellefeuille vendredi soir. Photo : Gracieuseté Festival Eau Grand Air - KB Photographie

Ça faisait plusieurs années qu'on avait [l'humour] en tête et on n'avait pas encore osé se lancer , soutient Isabelle Savard. Les commentaires qu'on reçoit sont extrêmement positifs , se réjouit-elle.

La vice-présidente ajoute que c'est un retour du festival qui était attendu avec impatience, après une absence de deux ans en raison de la pandémie.

« Les gens sont contents d'être là, il y a des sourires sur toutes les lèvres. On est dans un cadre enchanteur, d'être sur le bord du fleuve comme ça. » — Une citation de Isabelle Savard, vice-présidente à la Corporation Eau Grand Air

La vice-présidente de la Corporation Eau Grand Air, Isabelle Savard Photo : Gracieuseté Isabelle Savard

Selon Isabelle Savard, autant des familles, des plus jeunes et des moins jeunes étaient présents au festival jeudi.

Le festival se poursuit

Le festival se poursuit vendredi soir avec Les Présidents, Jonatan Roy et Sara Dufour et jusqu'à dimanche avec Damien Robitaille, Marjo et Blaze Project.

À 10 heures samedi matin les familles sont invitées gratuitement au spectacle Les Petites Tounes.

Les organisateurs s'attendent à avoir encore plus de festivaliers que vendredi au courant de la fin de semaine. Le but est d'attirer 9000 personnes au total, a mentionné la présidente de la corporation du festival, Julie Dubé, jeudi matin sur nos ondes.

Du côté des bénévoles, le festival est parvenu à recruter le personnel nécessaire, malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Les organisateurs ont aussi fait le choix plus tôt cette année de mettre le marathon Eau Grand Air sur pause, pour mieux se concentrer sur le festival.