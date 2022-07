En corps, un film sur la danse par le réalisateur de L’Auberge espagnole

Vingt ans après L’Auberge espagnole, le réalisateur français Cédric Klapisch poursuit sa mission de proposer un cinéma thérapeutique avec son 14e long métrage, En corps. Mettant en scène des danseurs et des danseuses de haut niveau, le film suit l’histoire d’une jeune ballerine qui voit sa vie de rêve bouleversée par une blessure.

En corps retrace le parcours d’Élise, une danseuse de ballet classique de 26 ans vouée à un avenir brillant, mais dont les rêves s’écroulent à la suite d’une blessure à la cheville. Elle retrouvera son élan de vie entre Paris et la Bretagne, grâce à ses proches et sa rencontre avec une troupe de danse contemporaine.

Ce film habitait les pensées de Cédric Klapisch depuis plusieurs années, lui qui connaît très bien le milieu de la danse. Depuis le début de sa carrière, le réalisateur a tourné de nombreuses captations de spectacles de danse, des documentaires sur le sujet et s’est lié d’amitié au fil du temps avec certains des plus grands talents de l’industrie.

Le réalisateur n’a donc pas eu trop de difficulté à trouver la distribution de son nouveau film. Après avoir passé en audition une quarantaine de candidates, c’est Marion Barbeau, première danseuse de l’Opéra de Paris, qui s’est imposée pour le rôle principal du film.

Il tenait aussi à travailler avec Hofesh Shechter, danseur, chorégraphe et batteur israélien de renommée internationale qui joue son propre rôle dans le film. Il a un côté rock, je dirais, un côté très brutal, animal dans sa façon de danser, ce qui fait que c'est très humain , explique Cédric Klapisch.

En corps a connu un succès inattendu en France depuis sa sortie le 30 mars dernier. Malgré un achalandage anémique dans les salles de cinéma de l'Hexagone dans les deux dernières années, le film a déjà rallié plus de 1,3 millions de cinéphiles.

Un portrait de la danse aux antipodes de Black Swan

Avec En corps, Cédric Klapisch a voulu faire tomber les idées préconçues sur la danse, autant classique que contemporaine. Pour plein de gens, c’est soit ridicule, soit très aristocratique. Il y a un décalage entre ce qu’on s’imagine de ce milieu-là et la réalité des gens qui pratiquent la danse , affirme-t-il.

Le réalisateur souhaitait également s’éloigner du côté très rigide, voire militaire de la danse dépeint dans des films comme Le cygne noir (Black Swan) de Darren Aronofsky. S’il admet que c’est un art qui est rude sur le corps et qui demande énormément de discipline, il tient à rappeler que les danseurs et les danseuses le pratiquent d’abord par plaisir.

En deuil de son rêve d'être une ballerine professionnelle, Élise fera la rencontre d'une troupe de danse contemporaine. Photo : AZ Films

Des films comme Black Swan ont beaucoup véhiculé l’idée de la souffrance, de la rivalité. Je filme de la danse depuis 20 ans et j’ai plus vu de complicité entre les danseurs que de rivalité. On ne peut pas être danseur sans avoir du plaisir à danser, résume-t-il.

Le film aborde donc le côté lumineux de la danse, et sa capacité, comme d’autres formes d’art, à nous sortir de nous-mêmes et à nous aider à traverser les épreuves de la vie.

Depuis le début de sa carrière, le réalisateur s’efforce d’ailleurs de faire des films réconfortants et inspirants; un certain acte de résistance à une époque difficile et empreinte de cynisme.

Une filmographie thérapeutique

Cette mission imprègne toute l'œuvre de Cédric Klapisch, une particularité qui s’inscrit selon lui à contre-courant de la mentalité française. On a un esprit négatif en France; on juge beaucoup, on est très critiques. Le côté uplifting, qui arrive à donner de l’enthousiasme, c’est un truc qui n’est pas très présent , explique-t-il.

L’une des fonctions du cinéma est de fabriquer non pas du bonheur, mais un espoir qu’on puisse traverser les épreuves et s’en sortir un peu mieux. Je trouve que la vie est dure. Le cinéma est fait pour nous aider à la traverser.

En corps est également un témoignage de l’idée selon laquelle on peut avoir plusieurs vies, comme Élise, protagoniste du film, qui doit se reconstruire après son accident. Cédric Klapisch a lui-même connu ce parcours, lui qui a abandonné un rêve de carrière olympique à 18 ans.

De 11 ans à 18 ans, j’ai fait du saut à la perche. Au moment où j’ai arrêté de faire du sport, j’ai eu l’impression de changer de vie. Je rêvais d’aller aux Jeux olympiques. Ce rêve s’est éteint, mais, c’est ce que j’explique dans le film, on peut déplacer nos rêves , conclut-il.

Le film En corps prendra l’affiche le 15 juillet au Québec, avec une première au Cinéma Beaubien le 11 juillet. Entre-temps, Cédric Klapisch continuera le montage de sa série Salade grecque, dérivée de la trilogie amorcée en 2002 avec L’Auberge espagnole. La série sera offerte sur Prime Video.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, animatrice de l'émission C'est ma tournée. Les propos ont pu être édités des fins de clarté ou de concision.