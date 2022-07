Steven Guilbeault critique la politique environnementale de Doug Ford

De passage à Sudbury, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a tenu des propos sévères à l’endroit du premier ministre ontarien, Doug Ford.

Il estime que le gouvernement ontarien n’en fait pas suffisamment pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

Ce qui est clair, c'est que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour le Canada d'atteindre ses cibles si tout le monde travaille ensemble , a-t-il déclaré en entrevue.

« Il y a plusieurs provinces et territoires qui participent à l’effort national de réduction de la pollution qui cause les changements climatiques, mais il faut avouer que ce n’est pas le cas du gouvernement Ford, qui n’a pas tendance à aider, mais beaucoup plus à nuire. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique

On parle de pollution de l’air et de santé humaine, mais aussi de l’économie du 21e siècle [...], qui sera une économie verte , a ajouté le ministre Guilbeault. Le gouvernement Ford est en train de manquer le bateau.

Le ministre de l’Environnement a aussi été questionné sur l’évaluation environnementale fédérale du gisement minier du Cercle de feu, que Doug Ford souhaite exploiter dès que possible.

Le gisement contient notamment une grande quantité de minéraux critiques, utilisés dans les nouvelles technologies.

Certaines Premières Nations du Grand Nord de l’Ontario, dont celle de Neskantaga, souhaitent que le territoire pris en compte lors de l’évaluation soit étendu, pour inclure les cours d’eau de la région.

Le ministre s’est dit prêt à négocier avec les communautés autochtones, et a défendu le système d’évaluation environnementale fédéral.

Malgré le fait que certaines nations sont en désaccord avec certains des éléments, j’ai eu des discussions avec l’ensemble des intervenants autochtones, virtuellement.

Il a indiqué qu’il sera de retour dans le Nord de l’Ontario au mois d’août pour rencontrer en personnes les communautés autochtones concernées.

« Il faut travailler en partenariat avec les communautés, et ne pas chercher, comme certains gouvernements provinciaux ont tendance à le faire, à bulldozer tout le monde et à dire c’est notre façon de faire ou rien. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique

M. Guilbeault admet qu’il ne sera probablement pas possible de plaire à tout le monde, et qu'il faudra ajuster les plans en conséquence.

Le ministre ne croit pas que le Cercle de feu soit un projet comparable au projet d’exploitation pétrolière Bay du Nord, dont l’approbation par le fédéral est fortement contestée.

On a besoin des minéraux critiques pour faire la transition énergétique. Mais ça ne veut pas dire qu’on doit le faire comme on l’a fait pour le nickel à Sudbury il y a 50 ans , a-t-il conclu.

Plantation d’arbres et ouverture d’un spectacle interactif sur le climat

Steven Guilbeault était notamment de passage à Sudbury pour participer à un événement de plantation d’arbres au parc Bell, en compagnie du premier ministre Justin Trudeau et de Jane Goodall, jeudi après-midi.

Vendredi, il a été en entrevue à l’émission Le matin du Nord.

Par la suite, il a assisté à l’ouverture officielle du spectacle Agir pour le climat, à Science Nord, qui porte sur les changements climatiques et les solutions technologiques pour y remédier.

Je suis extrêmement fière du travail investi dans le spectacle , a affirmé Jennifer Booth, directrice générale par intérim de Science Nord. Il saura très certainement divertir nos visiteurs et les inspirer.

Le spectacle a été officiellement inauguré en présence de plusieurs digntaires, dont le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Le centre de sciences avait reçu des fonds du gouvernement fédéral et de la Ville du Grand Sudbury en 2021 pour organiser ce spectacle et d’autres initiatives d’apprentissage pour inspirer les jeunes.

Cette exposition présentera les défis climatiques très réels auxquels nous sommes confrontés dans le monde et incitera la jeunesse canadienne à agir dans leurs communautés respectives , a déclaré le minsitre Guilbeault.

Le spectacle Agir pour le climat, mettant en vedette la mascotte laineuse Sheepy, a été ouvert temporairement en novembre dernier, mais Science Nord a été contrainte de fermer ses portes en raison de la pandémie.

L'ancien directeur général de Science Nord, Guy Labine, accompagné de la mascotte Sheepy lors de l'annonce du financement fédéral, en 2021. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

L'humoriste Rick Mercer prête sa voix à Sheepy depuis la première version du spectacle, lancée en 2003.

Le spectacle sera aussi présenté au Centre des sciences de Singapour et au Musée des sciences de Hong Kong.