Panne chez Rogers : plusieurs services touchés dans la région de la capitale fédérale

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, la compagnie Rogers souligne qu'il s'agit d'une panne sur nos réseaux filaire et sans-fil et nos équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rétablir les services le plus rapidement possible .

Au nom de toute l'équipe de Rogers, nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients, et nous continuerons à vous tenir au courant dès que nous aurons plus d'informations à partager, y compris le moment de rétablissement du service. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à résoudre ce problème , indique la déclaration.

Voici quelques-uns des services touchés à Ottawa par cette panne

Le Service de police d’Ottawa met en garde que certains résidents pourraient avoir de la difficulté à joindre le 911. Si c'est le cas, le SPO suggère de téléphoner à partir d’une ligne terrestre ou d’un appareil branché à un autre fournisseur.

La Ville d’Ottawa avise que des services aux comptoirs et par téléphone pourraient ne pas fonctionner en raison de cette panne.

Les bibliothèques publiques d’Ottawa conservent leur horaire habituel et il est toujours possible d’emprunter le matériel. Toutefois, le réseau Internet sans fil et les ordinateurs ne peuvent pas être utilisés dans aucune succursale pour le moment.

Le service de transport en commun OC Transpo annonce par Twitter que certains services téléphoniques et systèmes d’information ne sont pas disponibles à l’heure actuelle en raison de cette panne.

Pour sa part, Hydro Ottawa dit analyser les effets de cette panne sur ses opérations et avise ses clients par Twitter qu’il pourrait y avoir des délais si on tente de les contacter.

Le Centre de détresse d’Ottawa éprouve aussi des difficultés à répondre aux messages textes et aux appels. D’ici à ce que la panne soit réglée, le centre demande aux personnes qui souhaitent faire appel à leurs services de tenter d’appliquer leurs stratégies comportementales et cognitives pour affronter la situation qui les afflige, ou encore de contacter une personne de confiance si possible.

Le Musée des sciences et de la technologie, le Musée de l’aviation et de l’espace et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada avertissent les visiteurs que certains services peuvent être affectés, sans toutefois préciser lesquels.

Certaines boutiques ou succursales peuvent présenter des problèmes pour le paiement en raison de cette panne.

D’ailleurs, la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) Wellington West invite les clients à faire preuve de patience envers les employés dans les commerces.

La panne affecte également des services fournis par des agences du gouvernement fédéral. Sur son compte Twitter, Service Canada indique que la panne de courant chez Rogers touche certains centres d'appels et bureaux, y compris des bureaux de passeport .

Avec les informations de Claudine Richard