17 autres décès liés à la COVID-19 et 15 hospitalisations de plus au Québec

La santé publique québécoise fait état vendredi de 1549 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 15 de plus que la veille, et de 17 décès supplémentaires. Elle recense aussi 1597 nouveaux cas.

41 patients sont aux soins intensifs, soit deux de moins par rapport au dernier bilan.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSS ), 186 malades de la COVID-19 ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 171 personnes ont obtenu leur congé.

17 malades de plus ont aussi succombé à la maladie, portant à 15 663 le bilan des victimes depuis le début de la pandémie.

Québec recense également 1597 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 1 101 363 le nombre de cas confirmés au Québec depuis février 2020.

Ce bilan est toutefois non représentatif de l'état de la situation, dans la mesure où l'accès aux centres de dépistage demeure restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 243 233 tests rapides ont été autodéclarés jusqu'à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 201 857 positifs. Pour la journée de jeudi, 635 tests ont été déclarés, dont 558 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 12 746 analyses ont été effectuées jeudi et que le taux de positivité est de 14,5 %.

Pour ce qui est de la vaccination, 10 872 doses de plus s'ajoutent au total de doses administrées au Québec.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 15 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 46 % ont été chercher une quatrième dose.