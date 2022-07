Iqaluit se prépare pour la visite papale

Durant son passage d’environ trois heures dans la capitale territoriale, organisé à l’aéroport et à l’École primaire Nakasuk, le Pape rencontrera des survivants, des aînés et des étudiants. Il assistera aussi à une cérémonie d’allumage d’un qulliq, une lampe à l’huile traditionnelle, ainsi qu’une présentation de chants et de danse de tambour avant de remettre le cap vers Rome à 18 h 45.

Mercredi, la Conférence des évêques catholiques du Canada a indiqué qu’un événement ouvert au public sera organisé sur la place extérieure de l’École primaire Nakasuk, au centre-ville d’Iqaluit, et qu’il ne requerra pas de réservation ou de billet.

Une rencontre privée est aussi prévue à 16 h 15 avec d'anciens élèves de pensionnats pour Autochtones.

L'évêque du diocèse Churchill-Hudson Bay-Nunavut, Anthony Krótki, est l'un des représentants canadiens de l'Église catholique qui s'attend à prendre part à cette rencontre, bien qu'il attende encore une confirmation des organisateurs. Je ne serai présent que pour écouter, dit-il. Mon rôle sera de prendre connaissance des expériences qui ont été vécues. Il ajoute que son diocèse prévoit octroyer un soutien financier aux survivants à la suite de la visite papale.

Des représentants de l'Église catholique et d'organisations inuit étaient de passage à l'École Nakasuk, le 8 avril, pour faire du repérage en prévision de la visite papale. Photo : CBC / David Gunn

Mettre de l'avant la culture inuit

Alexina Kublu, qui a fréquenté le pensionnat catholique Turquetil Hall de Chesterfield Inlet, dans le sud du territoire, est l’une des membres du comité de survivants chargé de conseiller le gouvernement du Nunavut sur le déroulement des cérémonies à l’arrivée et au départ.

À ses yeux, il est crucial de mettre en lumière la richesse et la vitalité de la culture inuit. « Même si ce que nous avons vécu est atroce, nous montrons que nous essayons de nous épanouir [et] que ce qu’on a essayé de nous enlever est encore utilisé », assure-t-elle.

Sa sœur, Micheline Ammaaq, a elle aussi fréquenté le pensionnat catholique Turquetil Hall. Elle allumera le qulliq qui appartenait à leur mère lorsque le Pape arrivera à Iqaluit.

« J’ai perdu mon inuktitut, mais je l’ai réappris. Nous savons encore comment allumer un qulliq. Nous savons encore comment fabriquer nos vêtements traditionnels. » — Une citation de Alexina Kublu, survivante du pensionnat Turquetil Hall

Alexina Kublu souhaite que la visite du Pape soit aussi l'occasion de monter que de nombreux survivants inuit de pensionnats pour Autochtones sont parvenus à se réapproprier leur culture. Photo : Photo fournie par Alexina Kublu

Déplacements de survivants vers Iqaluit et Edmonton

Ottawa a récemment promis de financer le voyage des survivants des pensionnats pour Autochtones qui désirent assister à la visite papale, mais les détails se font toujours attendre.

L’organisme national inuit, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et celui qui représente les Inuit du Nunavut, Nunavut Tunngavik (NTI), de même que les associations inuit régionales chapeautent l’organisation de la visite à Iqaluit.

NTI assurera notamment le déplacement de survivants inuit de pensionnats vers Iqaluit, bien qu’il ignore encore combien d’entre eux rencontreront le Pape. Nous concentrons nos efforts pour tenter de faire en sorte que tous les survivants qui le désirent et sont en mesure de le faire puissent participer ou assister à la visite , indique la présidente de l’organisme, Aluki Kotierk.

La présidente de l'organisme territorial inuit Nunavut Tunngavik, Aluki Kotierk Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Les personnes intéressées à rencontrer le Pape dans l'une des trois villes canadiennes où il sera de passage avaient jusqu’à vendredi pour en faire la demande auprès de l’organisme.

Au courant de la semaine, des membres de NTI étaient aussi de passage à Chesterfield Inlet et à Baker Lake, dans la région de Kivalliq, pour tenir des séances d’informations sur le déroulement de la visite.

L’association territoriale nolisera également un avion pour transporter les survivants qui le souhaitent jusqu’à Edmonton pour le premier arrêt du Pape au Canada, du 24 au 26 juillet.

David Aglukark est le gestionnaire du programme de NTI pour les enfants inuit disparus des pensionnats pour Autochtones. Il indique que chaque survivant pourra être accompagné d’un proche et que l’ensemble du déplacement, incluant l’hébergement, sera pris en charge.

« Ce sera un moment dense en émotions qui risque de ramener à la surface des traumatismes, c’est pourquoi nous avons fait appel à des conseillers qui seront disponibles à Edmonton et à Iqaluit », dit-il.

L’organisme ITK, qui est aussi responsable des préparatifs de la visite à Iqaluit, a décliné notre demande d’entrevue.

Avec des informations de Jordan Konek et Cindy Alorut