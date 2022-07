Des centaines d’étudiants de l’Université de Sherbrooke sont sans logement

Nous sommes à sonder tous les étudiants qui sont inscrits à l'Université pour le trimestre d'automne, mais déjà on peut dire que quelques centaines d'étudiants sont à la recherche d'un logis , a mentionné la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante de l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher.

Notamment, les résidences étudiantes situées sur le campus affichent complet pour l'automne. Devant cette situation, l'administration de l'Université n'a eu d'autre choix que d'innover pour trouver des solutions.

« On se débrouille, on sort des sentiers battus et on lance des idées originales. » — Une citation de Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke

Il y a une escouade étudiante qui a ratissé à vélo tous les quartiers de Sherbrooke et des environs pour repérer tous les appartements et chambres à louer. On a aussi incité les propriétaires à annoncer sur la plateforme Uni-Logi. Nous avons finalement fait des démarches auprès des communautés religieuses et avons eu des réponses positives.

Selon Mme Faucher, certains étudiants auront accès à quelques chambres dans des lieux occupés par des communautés religieuses. Une hausse du nombre d'annonces a également été observée sur la plateforme en ligne Uni-Logi.

Ce sont près d'une cinquantaine de nouvelles places qui ont pu être repérées de cette façon-là. Elles sont évidemment parties comme des petits pains chauds , a fait savoir Jocelyne Faucher au micro de Par ici l'info.

« Cinquante places par ci, une vingtaine de places par là, on va y arriver! » — Une citation de Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke