Une crise humanitaire se profile à Sievierodonetsk, les combats font rage dans l’est

Le gouverneur régional de Louhansk Serguiï Gaïdaï a mis en garde vendredi contre la détérioration des conditions de vie dans la ville, capturée par les forces russes il y a deux semaines.

Il affirme que Sievierodonetsk est sans eau, sans électricité et sans système d'égouts en état de marche, tandis que les corps se décomposent dans des immeubles d'habitation où il fait une chaleur accablante.

[Sievierodonetsk] est au bord d'une catastrophe humanitaire , a écrit le gouverneur sur les réseaux sociaux. Les Russes ont complètement détruit toutes les infrastructures importantes, et ils sont incapables de réparer quoi que ce soit.

L'avancée de l'armée russe dans la région de Louhansk se fait aux dépens des Ukrainiens, comme cette résidente de Sievierodonetsk. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

« Pause opérationnelle », mais les bombardements continuent

La Russie poursuit sa pause opérationnelle entamée depuis la prise de la ville voisine de Lyssytchansk le 3 juillet, qui lui assure le contrôle de Louhansk, une des deux régions du Donbass, affirme l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Pourtant, les troupes russes mènent toujours des offensives terrestres limitées et des frappes aériennes, d'artillerie et de missiles sur tous les axes , selon l' ISW , qui les voit continuer à se limiter à des actions à petite échelle, le temps de reconstituer leurs forces et de créer les conditions d'une offensive plus significative dans les semaines ou mois prochains .

Le gouverneur Serguiï Gaïdaï a accusé les Russes de lancer des barrages d'artillerie aveugles alors qu'ils tentent de sécuriser leurs gains dans la province de Louhansk. Cette semaine, Moscou a revendiqué le contrôle total de la région, mais le gouverneur et d'autres responsables ukrainiens ont répliqué que leurs troupes conservaient une petite partie de la province.

« Louhansk n'a pas été complètement capturée, même si les Russes ont engagé tout leur arsenal pour atteindre cet objectif, a dit M. Gaïdaï à l'Associated Press. Des batailles féroces se déroulent dans plusieurs villages à la frontière de la région. Les Russes comptent sur les chars et l'artillerie pour avancer. » — Une citation de Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk

Les forces russes frappent tous les bâtiments qui, selon elles, pourraient être une position fortifiée , a-t-il ajouté. Elles ne sont pas arrêtées par le fait que des civils sont là et qu'ils meurent dans leurs maisons et leurs cours. Elles continuent de tirer.

L'armée russe mène des offensives terrestres et des frappes aériennes, d'artillerie et de missiles dans le Donbass, dans l'est de L'Ukraine. Photo : La Presse canadienne / AP / Evgeniy Maloletka

Les bombardements russes dans la région de Donetsk ont fait six morts et 21 blessés en 24 heures, a annoncé le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Aussi, les forces russes ont lancé un assaut limité et infructueux au nord de la ville de Kharkiv , selon l' ISW . Les bombardements russes y ont fait quatre morts et 9 blessés parmi les civils en 24 heures, a indiqué le gouverneur Oleg Sinegoubov.

Un homme pleure sur le corps de sa femme, tuée lors d'un bombardement russe à Kharkiv le 7 juillet. Photo : La Presse canadienne / AP / Evgeniy Maloletka

L'objectif stratégique de Siversk

La Russie concentre probablement de l'équipement vers Siversk, à environ 8 km de son actuelle ligne de front , à l'ouest de Sievierodonetsk, selon le ministère britannique de la Défense, Ben Wallace.

Il existe une possibilité réaliste que Siversk soit l'objectif tactique immédiat de la Russie, dont les forces tentent de progresser vers leur plus probable but opérationnel, la zone urbaine de Sloviansk-Kramatorsk , indique-t-il.

L'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé une tentative d'avancée russe, mais a reconnu une progression ennemie au sud de Siversk.

Bilan provisoire

Il n'existe aucun bilan complet des victimes civiles du conflit. L' ONU a recensé près de 5000 morts confirmés, dont plus de 300 enfants, mais reconnaît que le nombre véritable est sans doute largement supérieur.

Pour la seule ville de Marioupol, dans le sud-est du pays, tombée en mai au terme d'un terrible siège, les autorités ukrainiennes évoquaient quelque 20 000 morts, sans fournir de preuve.

Sur le plan militaire, certaines sources occidentales évoquent désormais de 15 000 à 20 000 soldats russes tués. Les forces ukrainiennes perdent quant à elles une centaine de soldats chaque jour, selon Kiev.

Aucune statistique indépendante n'est disponible.

Plus de 6 millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat aux réfugiés de l' ONU (HCR).

Ils s'ajoutent aux quelque 5,5 millions d'Ukrainiens enregistrés comme réfugiés dans d'autres États européens depuis le début de l'invasion, le 24 février.