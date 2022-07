Le quai de New Richmond est en très mauvais état, confirme le rapport d’inspection

La tête du quai municipal de New Richmond, qui n’est plus accessible depuis le mois dernier, est bel et bien dans un « très mauvais état ». Dans son rapport final, la firme ayant inspecté l’infrastructure au début du mois de juin révèle que les dommages sont plus importants que ceux dévoilés de façon préliminaire.

La Ville a préventivement interdit l’accès aux piétons à la portion du quai de 122 mètres, et ce, à la suite d’une recommandation verbale de Services subaquatiques BLM. Il était déjà défendu aux véhicules d’y circuler.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, avait alors mentionné à Radio-Canada que 15 piliers soutenant le quai ne tenaient plus en place et que ce n’était qu’une question de temps avant que la pointe de l’infrastructure s’effondre.

Le quai de New Richmond (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le rapport final de l’inspection sous-marine révèle plutôt que 25 des 132 pieux sont manquants et ont été observés au fond marin .

Quant aux pieux d’acier toujours en place pour soutenir la pointe du quai, ils présentent en majorité une fissuration ou un déchirement le long du joint de soudure , ce qui laisse entrevoir le béton à l’intérieur.

« Les poutres de béton armé du tablier du quai présentent de nombreuses zones d’éclatement avec armatures apparentes. Les barres d’armature visibles sont très corrodées et certaines sont sectionnées. » — Une citation de Extrait du rapport final de la firme Services subaquatiques BLM

La section de tête du quai n’a subi aucune réfection majeure depuis 1977, à l’époque où l’infrastructure appartenait toujours à la cartonnerie Smurfit-Stone. À ce moment, certains pieux avaient été réparés à la suite de bris causés par les glaces.

« On s’attendait à un rapport qui allait démontrer une vétusté importante. » — Une citation de Stéphane Cyr, directeur général de New Richmond

Le directeur général de la Ville de New Richmond n’est pas surpris des conclusions du rapport et estime que la priorité était d’assurer la sécurité des citoyens en fermant rapidement la partie jugée à risques.

Dans les jours qui ont suivi la fermeture de la seconde partie du quai, une clôture de métal a été installée afin de dissuader les gens de circuler, à pied et en véhicule, sur la portion qui n’est plus sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Stéphane Cyr rappelle par ailleurs que la section d’approche de 205 mètres demeure accessible aux différents usagers, notamment aux pêcheurs. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet de travaux majeurs vers 2004.

Et maintenant?

Services subaquatiques BLM recommande une action de la part de la Ville, propriétaire du quai, soit une réfection majeure ou un démantèlement de la tête du quai. Les deux scénarios induiraient d’importantes dépenses, note le directeur général Stéphane Cyr. Ils sont difficilement envisageables à court terme, prévient-il.

« Pour l’instant, la Ville n’a pas dans ses plans d’aller jouer là-dedans et de démolir ça. Il faut vraiment envisager l’ensemble des scénarios et peser le pour et le contre. On le sait que ce seront des frais importants pour la communauté et il faut voir les tenants et aboutissants de ça. » — Une citation de Stéphane Cyr, directeur général de New Richmond

New Richmond a déjà fait savoir, le mois dernier, que des réparations étaient peu probables en raison des importants coûts qu’elles nécessiteraient. À vue de nez, le maire Dubé avait estimé la facture à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Sans partenaire, la Ville n’est pas en mesure d’aller de l’avant , confirme M. Cyr.

Le quai a été construit en 1964. Il était auparavant la propriété de la cartonnerie Smurfit-Stone. New Richmond en a fait l'acquisition en 2013. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’analyse de différents scénarios afin de remettre la structure en état a été faite au cours des dernières années. Des demandes de financement visant à obtenir des fonds pour procéder à des travaux ont aussi été faites. Elles se sont néanmoins avérées infructueuses, selon Stéphane Cyr.

L’entreprise Services subaquatiques BLM recommande aussi d’informer les bateaux des risques de danger à proximité de la structure . Son rapport, qui comprend de nombreuses photographies démontrant concrètement l’état du quai, est disponible sur le site web de New Richmond.

La Ville s’était engagée auprès de ses citoyens, en juin, à le dévoiler publiquement.