Hausse de cas de COVID : des absences au travail plus nombreuses à l’Î.-P.-É

Ces employés doivent s’absenter au travail, car la santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard impose toujours l’isolement de sept jours aux cas positifs à la maladie.

Pour certains propriétaire d'établissements, comme la coiffeuse Angélique Deward, il est temps de mettre fin à cette exigence à l’île.

« C’est un vrai gâchis parce que nous avons tous ces clients pour lesquels nous essayons de trouver des horaires, c’est tout simplement impossible en ce moment . » — Une citation de Angélique Deward, coiffeuse

Pour elle, la récente augmentation des cas positifs est alarmante.

C’est vraiment fatigant, parfois c’est épuisant. Nous voulons quand même essayer de répondre aux besoins de tout le monde, alors nous essayons d’intégrer autant de personnes que possible dans les horaires, explique-t-elle.

La coiffeuse Angelique Deward a du mal à organiser les horaires des clients de son salon, alors que d’autres employés de cet établissement sont absents à cause de la COVID. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Angélique Deward rappelle que son établissement composait déjà avec une pénurie de personnel depuis le début de la pandémie.

Honnêtement, nous n’avons pas assez de personnel en ce moment. Nous sommes en sous-effectif depuis probablement un an et demi maintenant et c’est juste super difficile , précise la coiffeuse.

Elle explique que lorsque les employés sont en congé à cause de la COVID-19, il y a une pression supplémentaire sur le personnel qui reste au travail.

Le salon de coiffure d'Angélique Deward, situé à Charlottetown, est confronté à des difficultés de recrutement depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

L’île a observé une augmentation de 32 % des cas de COVID-19 la dernière semaine.

La consigne d’isolement pour les cas de COVID reste en place dans la province jusqu’au 14 juillet au moins, selon la santé publique.

L’île est la seule province des Maritimes qui maintient l’isolement à sa population en général, lorsque les gens contractent la COVID.

Le Nouveau-Brunswick a mis fin à cette exigence il y a quelques mois.

En Nouvelle-Écosse, cette consigne n’est appliquée que dans certains cas depuis cette semaine.

Des craintes pour la saison estivale

Si l’augmentation des cas de COVID se maintient, les entrepreneurs pourraient être mal pris cet été, selon Pierre Gallant, commerçant et porte-parole de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’île.

« Ça pourrait affecter le nombre de nos employés au travail. Si cela arrive, il faudrait qu’on adapte nos horaires de livraisons spécialement. » — Une citation de Pierre Gallant, commerçant et porte-parole de la Chambre de commerce acadienne et francophone

Pierre Gallant explique que les entreprises de l’île peinent à retrouver du personnel pour la saison estivale.

Il y a des entrepreneures qui disent que s’ils avaient reçu des CV, ils les engageraient. D’autres arrivent à recruter des gens, mais le jour de commencer au travail, l’employé ne vient pas, car il a trouvé un autre emploi ou ne veut pas venir au travail , précise-t-il.

Pierre Gallant est porte-parole de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard et propriétaire d’une papeterie à Summerside et à Charlottetown. Photo : Gracieuseté Pierre Gallant

Directeur général de la Chambre du Commerce du grand Charlottetown, Robert Godfrey explique que les employeurs doivent faire preuve de créativité pour recruter. Certains d’entre eux offrent des incitatifs et de meilleurs salaires pour attirer des employés.

« Nous espérons vraiment que nous pourrons arriver au bout du tunnel de la COVID-19, le plus tôt sera le mieux. » — Une citation de Robert Godfrey, directeur général de la Chambre du Commerce du grand Charlottetown

Vice-présidente atlantique pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Louis-Philippe Gauthier rappelle les autres problèmes auxquels les entreprises doivent composer à l'heure actuelle.

On parle d’entreprises qui ont accumulé des dettes durant la pandémie, d’un haut pourcentage d’entreprises qui ne sont pas encore revenues au niveau pré pandémique de revenus et d’entreprises qui, à cause des difficultés de trouver de la main-d’œuvre, ne sont pas encore en mesure de fonctionner pleinement , précise-t-il.

Louis-Philippe Gauthier, de Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dit que des entreprises à l'île sont confrontées à une pénurie d’employés depuis le début de la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Louis-Philippe Gauthier souligne néanmoins que les entrepreneurs restent quand optimistes.

Il y a beaucoup d’espoir pour la saison estivale en ce moment , ajoute-t-il.